81 هزارتومان یارانه برای 2 ماه/ مردم تا 6 ماه به فکر مخارج جدید نیفتند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد شنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی در شبکه یک سیما درباره طرح هدفمند کردن یارانه ها به صرفه جویی ناشی از هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرد و این صرفه جویی را معادل 1.5 برابر بودجه سالانه کشور خواند.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما نمی خواهیم یارانه ها را حذف کنیم بلکه می خواهیم آن را درست توزیع کنیم ، گفت: ممکن است برخی بپرسند این چه نفعی برای دولت دارد، بزرگترین نفع مدیریت انرژی کشور برای دولت به دلیل صرفه جویی است و نفع دیگر آن فرصت سازی برای بهره گیری بهتر از انرژی و توزیع عادلانه ثروت است.

وی اعلام کرد: در تنظیم این برنامه دولت تقریبا تمام توان کارشناسی کشور را به کار گرفت و همه تلاش دولت این است که اولا با فعال کردن مدیریت مردم این طرح را اجرا کند، ثانیا به تولید و ثالثا به زندگی مردم آسیب نرسد و رابعا اگر هزینه و آسیبی هست به حداقل برسد.

وی در این راستا به تهیه بسته های حمایتی صنعت و کشاورزی و سایر بخشها اشاره کرد.

احمدی نژاد با اشاره به اظهارات کسانی که از فشار اجرای این طرح بر مردم سخن می گویند گفت: فشار سنگینی مطلقا در راه نیست اما باید سازوکارهایی بوجود بیاوریم که مصرف کنترل شود و مردم صرفه جویی کنند.

وی تاکید کرد: قرار نیست زندگی ها برهم بریزد بلکه قرار است نظم جدیدی با کمک هم ایجاد کنیم.

رئیس جمهور دلیل واریز مرحله ای مبلغ یارانه نقدی یارانه ها را قابل کنترل بودن آن در نخستین مرحله اجرا خواند و گفت: تلاش ما این است که در تمام بخش ها از همان روز اول بهبود حاصل شود.

احمدی نژاد تاکید کرد: تردید نداریم از همان روز اول زندگی قریب به اتفاق مردم بهتر خواهد شد.

وی اعلام کرد که چند میلیون نفر از دریافت یارانه ها انصراف داده اند.

رئیس جمهور گفت: ما طوری برنامه ریزی کرده ایم که مثلا در بخش کشاورزی نه تنها فشار وارد نشود بلکه تولید و کیفیت محصولات کشاورزی نیز افزایش یابد.

احمدی نژاد در پاسخ به این سئوال که مقدار یارانه واریز شده برای چه مدت است گفت: علی الحساب است و قرار این است که برای دو ماه باشد و تلاش می کنیم که برای 2 ماه باشد.

وی ادامه داد: تلاش می کنیم هر بار قبل از اینکه دوره 2 ماهه پایان پذیرد واریز بعدی انجام شود.

رئیس جمهور گفت: اگر هزینه های مردم 20 هزار تومان افزایش می یابد ما حداقل برای 6 دهک بیشتر از این مقدار به حساب مردم می ریزیم و در دو دهک دیگر نیز سر به سر حساب شده است.

وی تاکید کرد که اگر صرفه جویی مردم بیشتر شود، احتمالا مقدار نقدی یارانه های واریزی در آینده بیشتر نیز خواهد شد.

احمدی نژاد همچنین از اجرای طرح فراگیر شدن بیمه همگانی همزمان با اجرای هدفمندی یارانه ها خبر داد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا دولت برنامه ریزی برای اخلالگران در روند هدفمندسازی یارانه ها دارد گفت: اگر کسی فکر کند که می تواند از فضای هدفمندسازی یارانه ها سوءاستفاده کند قطعا ضرر خواهد کرد.

رئیس جمهور گفت: من از بانک مرکزی خواسته ام که قیمت ارز را واقعی کند، ارزش ارز ما با توجه به ذخیره ارزی کشور به این اندازه حدود 1600 تومان که مطرح می کنند نیست بلکه بسیار پایین تر از آن است.

وی به بسته حمایتی برای صادر کنندگانی که ممکن است از پائین آمدن نرخ ارز ضرر کنند اشاره کرد.

احمدی نژاد از مردم خواهش کرد که خودشان مصرف را مدیریت کنند و به گزارش های دولت توجه نمایند.

وی گفت: من از مردم می خواهم یک بار برای همیشه کمک کنند معدود سوءاستفاده کنندگان را از فرهنگ ایران حذف نماییم.

رئیس جمهور به مردم گفت: خواهش می کنم هر جا دیدید جوی درست شده خرید نکنید تا ماموران ما برخورد کند.

وی اعلام کرد: مواد مورد نیاز کشور به اندازه کافی ذخیره شده و همین الان در بازار نیز به اندازه مصرف 2 الی 3 سال کشور کالا وجود دارد.

احمدی نژاد با اشاره به ذخیره ارزی کشور گفت: قرار شد بانک مرکزی اعلام کند هر کسی هر چقدر ارز می خواهد بتواند بگیرد و حساب ارزی باز کند و هر چقدر می خواهد در آن بریزد و سود هم بگیرد.

رئیس جمهور همچنین از اصناف خواست اجناس انبار شده را از انبارها خارج کنند.

وی اعلام کرد: دولت آمار همه انبارهای کشور را دارد و اگر به توصیه وی برای خالی کردن انبارها توجه نشود صاحبان کالاهای انبار شده خود ضرر خواهند کردزیرا کارا در بازار به وفور یافت خواهد شد.

وی رانندگان را از زحمتکش ترین اقشار جامعه خواند و اطمینان داد که این قشر با پیش بینی های دولت ضرر نخواهند کرد.

احمدی نژاد از شهروندان و مدیران شهری سراسر کشور خواست که به خدمات شهری در حمل و نقل ادامه دهند و اگر مسئله ای در روند هدفمندی یارانه ها بوجود آمد دولت کمک خواهد کرد حتی اگر 15 الی 20 روز دیر یا زود شود.

وی درباره جوسازی های پیرامون پیامدهای هدفمندی یارانه ها گفت که مخالفان اجرای این طرح بسیار کم هستند که یا انگیزه سیاسی دارند و از همه کارهای دولت را نادرست می خوانند و یا می خواهند از جوسازی ها سوءاستفاده مالی کنند و سود آن را در بازار ببرند.

رئیس جمهور با اشاره به طرح این سئوال در جامعه که چرا زمان دقیق افزایش قیمت ها اعلام نمی شود، گفت: این هم جزو برنامه های دولت است تا تبعات را به حداقل برساند و جلوی فضاسازی ها و سوءاستفاده ها را بگیرد.

احمدی نژاد گفت: الان 80 هزار تومان در حساب همه مردم است. برای بعضی ها 80 هزار تومان رقم مهمی نیست اما برای عده زیادی 80 هزار تومان رقم بالایی است.

وی ادامه داد: من چند خواهش دارم اول اینکه تا شش ماه مردم علاوه بر مصارفی که تا الان داشتند مصارف جدید تعریف نکنند و به فکر مخارج جدید نیافتند تا بازار با آرامش تعادل خود را حفظ کند.

رئیس جمهور از مردم خواست ، مردم پول را ذخیره کنند در بورس حساب باز کنند. یا بخشی از سهم بچه ها را ذخیره کنند.

احمدی نژاد اعلام کرد که محدودیت در برداشت از حساب چند ساعت قبل از افزایش قیمت برداشته خواهد شد و پول قابل برداشت خواهد بود.

وی گفت: مردم توجه کنند ما به گونه ای محاسبه کرده ایم که حداقل های ممکن را افزایش دهیم و مردم نیز مخارج خود را مدیریت کنند و همه جا اخلالی ایجاد شد مردم خرید را متوقف کنند با دولت تماس بگیرند یا اخلال برطرف کنند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از این گفتگو درباره تاثیر تحریم های مندرج در قطعنامه های شورای امنیت گفت: من از همان روز اول اعلام کردم که این تحریم ها کاغذ پاره است و امروز هم می بینید که هیچ تاثیری در زندگی مردم نگذاشته است.

وی تحریم ها را مسخره ترین تصمیم ممکن علیه ملت ایران خواند و تاکید کرد که اقتصاد ایران درون زا است.

احمدی نژاد به تقاضای 1+5 برای گفتگو با ایران اشاره کرد و گفت: ما در چارچوب بسته پیشنهادی بر اساس عدالت و احترام متقابل گفتگو می کنیم. سئوالاتی نیز مطرح کردیم اگر به سئوالات ما پاسخ می دادند شیوه گفتگو به گونه دیگری بود اما حال که پاسخ ندادند هم گفتگو می کنیم اما به گونه ای دیگر.