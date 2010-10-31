استانداری مازندران شهردار منتخب آمل را معرفی کند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، سید محمد پژومان در جلسه شورای شهر آمل گفت: متاسفانه مسئولان استانداری مازندران در معرفی فرد منتخب از سوی شورای اسلامی شهر آمل بعنوان شهردار آینده این شهر سلیقه ای عمل می کند.

وی افزود: اعضای شورای اسلامی شهر آمل در تاریخ هفتم شهریورماه امسال با شش رای موافق اعضای حاضر در جلسه شورا، سید عماد حسینی، نائب رئیس فعلی شورای اسلامی شهر آمل را به عنوان شهردار آینده این شهر به استانداری مازندران معرفی کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر آمل با اشاره به اینکه شهردار منتخب شورا در واقع منتخب مردم آمل در سومین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر است و مخالفت با این انتخاب یعنی مخالفت با منتخب مردم است، اضافه کرد: برابر قانون، مسئولان استانداری مازندران باید در مدت حدود 10 روزاز اعلام مسئولان شورای شهر مخالفت یا موافقت خود را با این انتخاب اعلام می داشتند.

پژومان، با بیان اینکه در دولتی که بعنوان دولت پاسخگو شهره است چرا نماینده این دولت برای به حضورپذیرفتن، نمایندگان مردم خودداری می کند افزود: تا کنون اعضای شورای اسلامی شهرآمل دو بار به صورت کتبی وچهار بار به صورت تلفنی و یک بار به صورت حضوری تقاضای ملاقات با استاندار را برای بیان دلایل تاخیر درمعرفی شهردارآینده این شهرمطرح کردیم که متاسفانه تاکنون موافقت نشد.

وی با بیان اینکه استانداری مازندران مدرک دکترای تربیت بدنی فرد معرفی شده برای تصدی شهرداری آمل را دلیل مخالفت خود اعلام می کند، ادامه داد: در انتصاب مدیران بیشتر عرف و مصلحت حاکم بوده تا قانون زیرا تعدادی از شهرداران فعلی و مسئولان در استان با مدرک تحصیلی غیرمرتبط با پستشان، در حال خدمت به مردم هستند.

پژومان با اشاره به اینکه دکتر سید عماد حسینی نایب رئیس شورای اسلامی شهر در مدت چهار سال با اعضای شورای شهر آمل کار کرده و شناخت کامل از امورات شهری دارد و در عین حال دارای تحصیلات علمی و دانشگاهی در مقطع دکتراست، گفت: وی می تواند با اندوخته های علمی خود فصل جدیدی در شهرداری آمل آغاز کند.

از سال 1302 تاکنون 36 شهردار در آمل حضور داشتند که مردم این شهر اکنون پس از گذشت بیش از دو ماه از حضور شهردار محروم هستند.

شهر آمل بیش از 230 هزار نفر جمعیت دارد.



