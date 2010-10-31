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۹ آبان ۱۳۸۹، ۹:۰۸

22 نمایش به دبیرخانه جشنواره تئاتر مازندران ارسال شد

22 نمایش به دبیرخانه جشنواره تئاتر مازندران ارسال شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل از ارسال 22 نمایش از هنرمندان شهرهای مازندران به دبیرخانه جشنواره تئاتر مازندران در آمل خبر داد.

حسین جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیست و دومین جشنواره تئاتر مازندران روزهای دهم تا دوازدهم آبان ماه جاری به میزبانی شهرستان آمل برگزار می شود.

وی افزود: منتخبی ازهیئت داوران از شهرستانهای استان پس از بازبینی آثار ارسالی، هشت نمایش را برای اجراء انتخاب کردند.

وی در خصوص آثار انتخاب شده برای اجرا در جشنواره تئاتر مازندران افزود: نمایش با کاروان سوخته از بهشهر، خیال بی خیال از ساری، چریکه تارا از ساری، عصر بخیر سرباز از سوادکوه، در فراق فرهاد از آمل، به همین سادگی شاید از چالوس، ایراندخت  از تنکابن و برف و بهمن  از بابل جزء آثار منتخب این جشنواره است.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آمل تصریح کرد: این جشنواره در تالار علامه محمد تقی دانش پژوه در مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ره) و تالار جوان مجتمع فرهنگی هنری ولیعصر (عج) اجرا و در تالار پردیس دانشگاه شمال آمل نیز مراسم اختتامیه این جشنواره برگزار می شود.

کد مطلب 1181623

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