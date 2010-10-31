مازندران از حضور در لیگ برتر والیبال بانوان کشور باز ماند

معصومه قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عدم حضور تیم والیبال بانوان مازندران در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر برای مسئولان هیئت هم ناراحت کننده بود، گفت: نماینده مازندران در فصل گذشته این رقابتها با نام نفت محمودآباد در لیگ برتر بانوان کشور شرکت کرده بود، در نخستین حضورش به مقام سومی این رقابتها دست یافته بود.

وی با بیان اینکه تا دو هفته قبل از آغاز فصل جدید لیگ با رایزینی های زیاد از طریق نمایندگان مازندران در مجلس در تلاش برای یافتن حامی مالی برای تیم والیبال بانوان استان بودیم، افزود: متاسفانه نمایندگان مردم مازندران در مجلس هم چندان پیگیر معرفی حامیان مالی برای تیم والیبال بانوان استان در لیگ برتر نبودند.

رئیس هیئت والیبال مازندران به شرایطی که تیم بانوان استان بدون حامی بود و هیئت استان هم بودجه ای برای تیم داری نداشت اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی حضور نماینده استان در لیگ برتر با توجه به هزینه های بالای جذب بازیکن و کادر فنی و حضور در بازیها به صلاح استان نبود.

قلی زاده یادآور شد: تیم نفت محمودآباد در شرایطی در فصل گذشته، عنوان سومی لیگ را از آن خود کرد که حتی ریالی از سوی مسئولان تیم نفت به تیم نماینده استان پرداخت نشد.

وی اضافه کرد: در فصل گذشته حدود 170 میلیون تومان برای جذب دو بازیکن خارجی، کادرفنی و بازیکنان و نیز ایاب و ذهاب تیم در مسابقات لیگ هزینه شد و هم اکنون هم برخی از بازیکنان هم از این باشگاه طلب دارند.

رئیس هیئت والیبال مازندران اظهار داشت: این در حالی بود که مسئولان تیم نفت در اواخر لیگ حتی اجازه برگزاری بازیهای تیم نفت را در مجتمع تفریحی و رفاهی در محمودآباد به این تیم نمی دادند که به ناچار بازیهای پایانی نماینده مازندران در آمل پیگیری شده بود.

قلی زاده گفت: با وجود کسب عنوان سومی تیم نفت در رقابتهای لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور، مسئولان مجموعه نفت حتی از خسته نباشید خشک وخالی از بازیکنان و کادرفنی این تیم دریغ کرده بودند.

وی ادامه داد: بخش زیادی از هزینه تیم نفت را خودم پرداخت کردم که تاکنون کسی برای تامین هزینه ای پرداخت شده من هم هنوز اقدامی نکرد.

فصل جدید رقابتهای لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور با حضور 9 تیم از روز جمعه در شهرهای مختلف کشور آغاز شد.