قوانین توسعه صنعتی در مازندران نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور شامگاه شنبه در چهاردهمین شورای راهبری صنعت مازندران در ساری گفت: امروز یکی از کلیدهای چاره استان برای سرمایه گذاری ،تجدید نظر در قوانین و مقررات است.

وی یادآور شد: مازندران در حال آماده شدن جهش به منظور دست یافتن به توسعه اقتصادی است و به همین جهت، نیاز به بازنگری در قوانین است.

هاشم پور با بیان اینکه امروز دنیا با بیمه هماهنگ شده تصریح کرد: نقش بیمه در صنعت و تولید بی بدیل است.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی افزود: در آستانه یک تجربه جدید قرارداریم و نمی دانیم با چه چالشهایی مواجه می شویم اما تدابیر لازم در این خصوص از سوی مسئولان امر اندیشیده شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران از شفاف نبودن حساب های مالی برخی واحدهای تولیدی و صنعتی در استان ابراز ناخرسندی کرد و اظهار داشت: بایداز ظرفیتهای استان به نحو مطلوب استفاده کرده و در حد بضاعت، تصمیم دولت را اجرایی کنیم.

تعرفه ها سد راه تولید و صنعت هستند

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران گفت: برخی قوانین و تعرفه ها سد راه تولید و صنعت هستند که باید شناسایی شده و در کمیته تسهیل بررسی شوند.

داریوش هندویی خاطرنشان کرد: مواد شیمیایی پنج درصد کمتر از قیمت خلیج فارس به واحدهای تولیدی ارائه می شود.

نائب رئیس خانه صنعت و معدن کشور افزود: از صادرات موادی که در کشور مورد نیاز است به شدت جلوگیری می شود.

مدیرکل بیمه ایران در مازندران اظهار داشت: ضعیف بودن قانون در مقابل افرادی که نمی توانند بدهی خود را پرداخت کنند برای شرکت های بیمه ای مسئله ایجاد کرده است.

محمد باقر طبیعی نژاد گفت: بانک ها درارائه دسته چک افراد را با یک میزان می سنجند و توجهی به توان پرداخت شخص در قبال دسته چک ارائه شده ندارند.

وی با بیان اینکه مدیران نیازمند رسیدن به فرهنگ بیمه هستند، یادآور شد:هنوز فرهنگ بیمه در بین مدیران نهادینه نشده و بیمه را به صورت یک کالای لوکس و هزینه تلقی می کنند.

طبیعی نژاد خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم از حقوق خود در مقابل بیمه مطلع نیستند و رسانه ملی هم در زمینه اطلاع رسانی به خوبی عمل نکرده است.