روابط دختر و پسر در دانشگاه علوم پزشکی مازندران آسیب شناسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود انوشه در این همایش در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم دانشگاه علوم پزشکی مازندران آرامش را محصول پذیرش گرفتاری دانست.

وی خاطرنشان کرد: خدا به انسان تمام نعمتها را ارزانی کرده تا از زندگی لذت ببرد.

وی با بیان اینکه خداوند با همه هست اما همگان با خدا نیستند، افزود: خدا فقط در خانه ای وارد می شود که صاحب آن خانه اجازه ورود داده باشد.

انوشه اظهار داشت: هر انسانی که درون خود را اصلاح کند خدا بیرون او را اصلاح می کند.

وی با بیان اینکه پیش روی انسان سه راه پاکی، پلیدی و پوچی قرار دارد، تصریح کرد: نباید لحظه های نقد زندگی را به بهای هیچ فروخت.

انوشه بهترین راه صرفه جویی در زمان را فقط استفاده از تجربه های دیگران عنوان کرد و یادآور شد: نباید اجازه دهیم نقد عمر ما صرف بیهودگی ها شود.

وی گفت: دوست داشتن زیباترین شکل مالکیت و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است.

انوشه با اشاره به اینکه افراد در دوره دانشگاه از محیط ها و فرهنگ های متفاوت در کنار یکدیگر قرار می گیرند، تصریح کرد: در این دوره نیاز افراد به اوج می رسد و ممکن است برای تصمیم گیری تحت فشارهای متفاوت قرار گیرند.

وی افزود: تصمیم گیری در انتخاب فرد مورد نظر به مقصد ازدواج در دوره دانشگاه دستخوش تغییر است.

انوشه با بیان اینکه در زندگی هر دختری سه مرد وجود دارد، گفت: این سه مرد شامل شخصیت مردی که در ذهن دختر ، در قلب او و مردی که به عنوان همسرش است، می باشد.

وی یادآور شد: اگر شخصیت مردی که در قلب زن وجود دارد با همسر وی مطابقت نداشته باشد باعث ایجاد مشکلات عدیده می شود.

انوشه خطاب به دانشجویان خاطرنشان کرد: همواره صادق باشید و به یکدیگر وعده های دروغ ندهید.

وی با بیان اینکه زندگی نمایش بهترین ها نیست، اظهار داشت: متاسفانه جوانان ایرانی در بدو آشنایی، بهترین ها را برای یکدیگر به نمایش می گذارند.

انوشه با اشاره به اینکه هشت تا 11 ماه پس از ازدواج، جلوه های کاذب به کنار می روند، گفت: اگر جنس دلبستگی انسان به انسان از نوع الهی باشد،این وابستگی به وارستگی دست می یابد.

وی با بیان اینکه تفاهم به معنای توانایی تحمل تفاوتهاست،؛ تصریح کرد: کلید اصلی روابط دختر و پسر در تفاهم است.

انوشه یادآور شد: معمولا ازدواجهای زیر 20 سال و بالای 30 سال، درصد موفقیت زیادی ندارند.

وی گفت: زن و شوهر حق تجسس در امور شخصی و فردی همدیگر ندارند و زمانی که زندگی با تجسس همراه باشد فاجعه است و جز تحقیر و از بین بردن عزت نفس چیز دیگری به همراه ندارد.