به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، اسفندیار حیدری‌پور شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری اصفهان افزود: با همت استانداری اصفهان زمینی که مربوط به چهل ستون بود به آن بازگشت و در سه هفته گذشته نیز بازرسان یونسکو از این باغ تاریخی بازدید داشتند.

وی با اشاره به اینکه اقدامات مثبتی برای باغ چهلستون انجام شده است، اظهار داشت: بحث چرخش آب، احیاء حوز ضلع غربی و مادی وسط چهل ستون از جمله این اقدامات است.

حیدری پور ادامه داد: سال آینده با ثبت جهانی چلستون و باغ فین کاشان پرونده ثبت جهانی این دو اثر زیبا بسته خواهد شد.

وی ادامه داد: 9 باغ ایرانی کاندیدای ثبت جهانی هستند،

کشف یک سکه نقره مربوط به دوران ساسانی در تپه اشرف

مدیر کل سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به اینکه عملیات باستان شناسی تپه اشرف آغاز شده است، اظهار داشت: در فصل نخست مراحل باستان شناسی این تپه تاریخی یک سکه ساسانی به دست آمد.

وی رسیدن به لایه اشکانی و کشف یکسری از سفال‌های مربوط به این دوره را نیز افتخاری بزرگ برای اصفهان دانست.

حیدری‌پور با اشاره به اینکه سی اثر از صنایع دستی اصفهان مهر اصلت دریافت کرده‌اند این امر را بسیار قابل توجه دانست.