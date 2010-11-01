هدررفت آب آشامیدنی در گیلان باید کاهش یابد

محمود فیروزی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه مسئله هدررفت آب باید تقلیل یابد تا خدمات رسانی بیشتری صورت گیرد، افزود: مردم نیز باید در مصارف داخلی صرفه جویی کنند.

وی اظهار داشت: براساس اعلام جهانی بهداشت هریک دلار سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب به دلیل منافع بیشمار آن مانند کاهش موارد ابتلا به بیماری، کاهش نیاز به دارو، کاهش قیمت کاری در محیط های سازمانی و افزایش کارآمدی، بازگشت 9 دلار سرمایه را به دنبال دارد.

معاون بهره برداری آب و فاضلاب شهری گیلان همچنین ادامه داد: این در حالیست که هر ساله پنج میلیون نفر بر اثر آلودگی آب آشامیدنی جان خود را از دست می دهند و میلیونها نفر نیز در مناطقی زندگی می کنند که ذخایر آب کافی برای تامین نیازهای روزمره خود در اختیار ندارند.

وی خاطرنشان کرد: براین اساس سه عامل مهم آلودگی، اصلاح و تغییرات آب و هوایی، وضعیت آب در جهان را به مخاطره انداخته و سازمان ملل نیز بر مبنای آمار تخمین می زند که تا سال 2030 بیش از پنج میلیارد نفر در دنیا به نحوی با مسئله کمبود آب روبرو خواهند شد.

فیروزی یادآور شد: این آمارها در شرایطی عنوان می شود که در ایران با وجود میزان توصیه های لازم برای اصلاح الگوی مصرف آب، انجام فعالیتهایی که منجر به تحقق این امر می شود همچنین هدررفت آب دوبرابر میانگین جهانیست و مسئولان، برنامه ریزان و مصرف کنندگان نیز باید به این مهم توجه ویژه ای داشته باشند.