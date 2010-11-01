کاراته کاران ایران برای شکست رقبا جسارت لازم را ندارند

احمد صافی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: بیستمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان بازهم با حسرت و اندوه برای کاراته ایران پایان یافت در حالی که می توانستیم عملکرد بهتری را به نمایش بگذاریم.

وی ادامه داد: زمانی بود که کاراته کاهای ایران حتی اگر بازنده تاتامی را ترک می کردند به دلیل نمایشی دلپذیر از کاراته مورد تشویق حاضرین در سالن قرار می گرفتند اما اکنون کاراته‌ای که از سوی نمایندگان ایرانی روی تاتامی اجرا می شود، هیچ هیجانی ندارد.

این مربی با سابقه ایرانی که در کنار تاتامی بلگراد حضور داشت در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر افزود: سرعت، قدرت و جسارت را باید از اصول اصلی در مبارزات کاراته عنوان کرد اما من در بین نفرات تیم ملی ایران چنین شاخصه‌های را ندیدم. من در سه دوره گذشته رقابت‌های جهانی نیز در کنار تیم ملی ایران بودم و باید به جرات بگویم که جسارت و ابتکارعمل لازم در بین کاراته کاهای ما دیده نمی شود.

وی افزود: تیم ایران دو سال قبل در توکیو یک مدال برنز کسب کرد و اکنون بعد از دو سال این مدال به نقره تبدیل شده است. در همین حال تیم آذربایجان که دو سال قبل توسط "آقایف" دو مدال طلا کسب کرد، اکنون در بخش تیمی به فینال صعود کرده و حتی قهرمان دوره قبل را نیز شکست داد.

"کاراته ایران توانایی بالایی دارد اما ما ازاین توانایی بهره چندانی نمی بریم"، صافی در پایان با بیان این جمله تصریح کرد: رقابت‌های جهانی کاراته نسب به دوره قبل تفاوت چندانی به لحاظ فنی نداشت و حتی در سطح پایین‌تری نسبت به مسابقات توکیو 2008 برگزار شد. با این وجود ما بازهم نتوانستیم توانایی‌های کاراته ایران را به نمایش بگذاریم و با کسب یک مدال نقره به کار خود در این رقابت‌‎ها پایان دادیم.

تیم ملی کاراته ایران در مسابقات جهانی صربستان که روز گذشته به پایان رسید تنها با کسب یک مدال نقره به کار خود خاتمه داد.