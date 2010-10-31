به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه قرن 21 در آبان‌ماه پنج فیلم برگزیده سینمای جهان را به شکل گسترده در سراسر کشور به علاقمندان آثار به یادماندنی سینمای جهان تقدیم می‌کند. "مردی که لیبرتی والانس را کشت" محصول سال 1962 به کارگردان جان فورد با ترجمه علی اعظمی و مدیریت دوبلاژ امیر هوشنگ قطعه‌ای و گویندگی چنگیز جلیلوند (جان وین) و ناصر طهماسب (جیمز استوارت) "مردی از غرب" محصول سال 1958 به کارگردانی آنتونی مان با ترجمه قاسم فرمانبردار و مدیریت دوبلاژ ناصر طهماسب و گویندگی ناصر طهماسب (گری کوپر) و زهره شکوفنده (جولی لندن) "قدرت اسلحه" محصول سال 1967 به کارگردانی جان استرجس با مدیریت دوبلاژ احمد رسول زاده و گویندگی جلال مقامی(جیمز گارنر) و ایرج رضایی (جیسون روباردز) "جدال در نیمه شب" محصول سال 1968 به کارگردانی رابرت مالیکان با ترجمه و مدیریت دوبلاژ چنگیز جلیلوند و گویندگی زهره شکوفنده (ایوا مری سنت) و چنگیز جلیلوند (گریگوری پک) و "ماجرای نیمروز" محصول سال 1952 به کارگردانی فرد زینه مان با ترجمه و مدیریت دوبلاژ ابوالحسن تهامی‌نژاد و گویندگی ناصر طهماسب (گری کوپر) و مریم شیرزاد (گریس کلی) پنج فیلمی هستند که آبان‌ماه امسال به بازار می‌آیند.

موسسه قرن 21 آذرماه امسال چند عنوان دیگر از گنجینه سینمای جهان را به همراه یک هدیه بزرگ روانه بازار سینمای خانگی می کند.