سید جعفر تشکری هاشمی با حضور در غرفه مهر در هفدهمین نمایشگاه و جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفت: شهرداری تهران در نظر دارد نمایشگاه و جشنواره‌ای با عنوان "ترافیک 2010 " از تاریخ دهم تا پانزدهم آبان ماه برای معرفی فعالیتهای ترافیکی شهر تهران در بوستان گفتگو برگزار کند.

وی ادامه داد: آخرین یافته‌های ترافیکی از سوی راهنمایی و رانندگی و شهرداری در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می‌شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: اداره شهری مثل تهران از لحاظ زیرساختی به آموزش و فرهنگ سازی نیاز دارد بر همین اساس با برپایی چنین نمایشگاهی سعی در جلب مشارکت مردم و فرهنگ‌سازی داریم.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه از سازندگان و متخصصان حوزه حمل و نقل استقبال بسیار ارزنده‌ای به عمل می‌آید.

تشکری هاشمی گفت: همچنین در این نمایشگاه میزگردهای تخصصی در حوزه حمل و نقل و ترافیک برگزار می‌شود و NGOهای همکار با نیروی انتظامی و شهرداری و شرکت‌های پیمانکار شهرداری نیز شرکت دارند.

با اشاره به تعامل شهرداری و نیروی انتظامی گفت: در 10 سال گذشته هیچگاه تا به این اندازه شهرداری و نیروی انتظامی تعامل و همکاری خوبی با یکدیگر نداشتند به نحوی که در حوزه ترافیک این دو سازمان با یکدیگر به جلو گام برمی‌دارند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: مباحث و مشکلات موجود در حوزه حمل و نقل و ترافیک از سوی پلیس و شهرداری چاره اندیشی می‌شود و تا کنون کسی نتوانسته خدشه ای به روابط ما وارد کند.