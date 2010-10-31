دکتر لوئیس آنتونی استاد فلسفه دانشگاه ماساچوست در امهرست در مورد چگونی نقد نظرات دیگران به خبرنگار مهر گفت: بنده در مواجهه با فیلسوفان دیگر و در نقد آنها توجه خود را معطوف به استدلالها و موارد نادرست می‌کنم.

وی افزود: این موارد نادرست ممکن است هم در فرضهای آنها و هم در شیوه استدلال وجود داشته باشد. به عبارت دیگر نادرستی یک استدلال و برهان می‌تواند مربوط به بنیانها و فرضها و یا مربوط به شیوه استنتاج باشد.

مؤلف "دیدگاه فمینیسم در مورد خرد و ابژگی" افزود: گاهی بنده استدلالی که از دیدگاه خودم درست است را در مقابل آن استدلال نادرست عرضه و بیان می‌کنم.

آنتونی در مورد ضوابط اخلاقی نقد دیگران نیز تصریح کرد: در مورد نقد دیگران ضوابط اخلاقی چندی را می‌توان برشمرد، اولین ضابطه این است که سخن مخالف شنیده و فهم شود. ابتدا باید سخن دیگران و مخالفان و استدلال آنها به خوبی درک و فهم شده و سپس مورد ارزیابی قرار گیرند.

مؤلف "چامسکی و منتقدانش" با اشاره به اینکه در نقد دیگران منصف بوده و منصفانه دست به نقادی بزنیم، درستکاری و صداقت را از جمله ضوابط نقادی دانست و گفت: تا زمانی که صداقت در نقد نداشته باشیم به نقد ما خدشه وارد است. این ضوابط اگرچه در عرصه عمل برای اجرا دشوار هستند ولی باید سعی کرد بر اساس آنها رفتار و عمل کرد.