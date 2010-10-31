به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با سخنرانی اندیشمندان و فیلسوفان برجسته همراه است. گیلبرت هارمن استاد فلسفه دانشگاه پرینستون و شاگرد کواین در این همایش سخنرانی می کند. هارمن همکار دیویدسون نیز بوده و آثار زیادی درباره کواین و دیویدسون دارد.

ارنست لاپر مدیر مرکز علوم شناختی و استاد فلسفه دانشگاه راتجرز دیگر سخنران این همایش است. او از فیلسوفان زبان معاصر و درباره آرای دیویدسون و کواین صاحب اثر است.

بری لاور از دانشگاه راتجرز، گیدئون روزن از دانشگاه پرینستون، کرک لودویک از دانشگاه ایندیانا و توماس کلی از دانشگاه پرینستون سایر سخنرانان این همایش هستند.

ویلارد کواین از مهم‌ترین منطق‌دانان و فیلسوفان تحلیلی قرن بیستم است. اصلی‌ترین نوآوری‌های فلسفی کواین عبارتند از: رد تمایز بین قضایای تحلیلی و تألیفی، رد منطق موجهات، کل‌گرایی، معرفت‌شناسی طبیعت‌گرا و نظریهٔ عدم قطعیت ترجمه.

کواین و دیویدسون دو فیلسوف مطرح و برجسته قرن بیستم به شمار می‌روند.