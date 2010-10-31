دشمنان مخالف اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی رهبر شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری اصفهان افزود: موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها مسئله‌ای است که هیچ یک از دولتهای قبلی جسارت اجرای آن را نداشت و رئیس جمهور دولت آن را پذیرفت تا در نهایت کار انجام شود.

وی ادامه داد: باید وزارت بازرگانی در این عرصه نظارت و دقت بیشتری داشته باشد و برخورد با محتکران و گران فروشان در دستور کار قرار گیرد و تعزیرات حکومتی نیز برخورد تعزیراتی با دستگاه‌های متخلف داشته باشد.

رهبر اظهار داشت : دیگر اصناف نیز باید در این عرصه نظارت داشته باشند تا تخلفی صورت نگیرد.

این نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه در کشور چون یارانه‌ها هدفمند نیست بی عدالتی نیز زیاد می‌شود، گفت: باید همکاری لازم برای اجرای این طرح وجود داشته باشد.

رهبر همچنین بر لزوم اجرای مسئله عفاف و حجاب نیز بیان کرد و گفت: البته این امر در اصفهان اکنون در حال انجام شدن است اما باید استمرار داشته باشد .

این نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین با اشاره به اینکه در کشور و اصفهان مسئله حیاتی موضوع تامین آب است، خاطرنشان کرد: باید در این عرصه به گونه‌ای رفتار شود که با وجود کمبود آب کشاورزان نیز دیده شوند.