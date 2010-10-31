آغاز ثبت نام برای بورس 90 / اعلام شرایط و ضوابط اعزام دانشجو به خارج

به گزارش خبرنگار مهر، براساس دستورالعمل اداره کل بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نفرات اول تا سوم فارغ التحصیلان دوره ارشد، دانشجویان نمونه کشوری در مقطع کارشناسی ارشد مطابق با آیین نامه انتخاب دانشجویان نمونه با تأیید معاونت دانشجویی وزارت علوم و یا معاونت آموزشی وزارت بهداشت، داشتن کتب تألیفی و یا ترجمه شده در زمینه های علمی، دارا بودن حداقل یک مقاله چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی داخل یا خارج از کشور در زمینه های علمی، دارا بودن گواهی مجری بودن در انجام طرح های تحقیقاتی کاربردی پایان یافته مورد نیاز کشور برخی شرایط اختصاصی برای ثبت نام در بورس سال 90 است.

همچنین مخترعین و مکتشفین که اختراعات و اکتشافات آنان در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی به ثبت رسیده باشد، برگزیدگان رتبه های اول تا سوم جشنواره های خوازمی، فارابی و رازی، ارائه دهندگان پیشنهاد سبکهای هنری کاربردی با تأیید از مراجع ذیربط و مربیان آموزشی و پژوهشی می توانند در فراخوان بورس که از روز گذشته آغاز شده است ثبت نام کنند.

متقاضیان در صورت واجد شرایط بودن، قبولی در مصاحبه علمی و تخصصی، داشتن صلاحیت های علمی و عمومی باید حداکثر تا 29 اسفند سال 91 نسبت به اخذ حد نصاب نمره زبان، پذیرش مورد تأیید شورای تخصصی اعزام، ویزا و سایر موارد اعزام اقدام کنند.

تنها مراکز علمی و پژوهشی که مجری دوره های تحصیلات تکمیلی بوده و رشته های کارشناسی ارشد یا دکتری آنان در اولویت مورد نیاز کشور است می توانند داوطلب واجد شرایط را برای تأمین اعضای هیئت علمی اعلام نیاز کنند.

اعزام داوطلبان مربیان واجد شرایط در موسسات و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد مشروط به تقبل پرداخت 50 درصد هزینه ها از سوی موسسه معرفی کننده و یا متخصصین و کارشناسان دستگاههای اجرایی واجد شرایط اعزام، مشروط به تقبل 100 درصد هزینه ها توسط دستگاه مربوط خواهد شد.