هنرمندان باید آثار ماندگار به جامعه عرضه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت ‌الاسلام احد آزادیخواه عصر شنبه در مراسم پایانی نهمین جشنواره تئاتر بسیج هنرمندان استان همدان، با بیان اینکه هنرمندان بسیجی سرمایه های نظام هستند، گفت: هنرمندان باید با حضوری جدی در ارائه ارزش‌ های ناب اسلامی به جهان تلاش کنند.

وی با تاکید بر اینکه هنرمندان بسیجی کشور باید احیای ارزش‌های قرآنی و مهدوی را در دستور کار خود قرار دهند، افزود: هنرمندان بسیجی باید در ارائه احساس خود از عقل مدد جویند چرا که یک اثر احساسی بدون حضور عقل ماندگار نمی‌شود.

آزادیخواه با اشاره به اینکه بسیجیان باید با مدیریت صحیح و هنر اسلامی، جوانان را به تفکر بسیجی دعوت کنند، اظهار داشت: باید با رفتار خود جوانان را از عرصه‌های منحرف به سمت اسلام‌ خواهی و مضامین دینی کشاند.

رئیس بسیج هنرمندان همدان نیز در این مراسم گفت: رفتار یک هنرمند باید الگوی مناسبی را به جامعه عرضه کند.

بهروز خانلر با بیان اینکه رفتار و کردار یک هنرمند هدایت کننده جامعه است و بر تماشاگر و مخاطب خود اثرگذار است، گفت: هنرمندان مسلمان باید ارزش‌های ناب اسلام را در جهان ترویج دهند و به عنوان یک الگوی مناسب به آن عمل کنند.

رئیس بسیج هنرمندان همدان در ادامه با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر افزود: 68 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که از این تعداد 44 اثر قابلیت اجرا پیدا کرد.

در پایان این مراسم نیز برگزیدگان اعلام شدند و رتبه نخست طراحی لباس و دیپلم افتخار و جایزه نقدی به نمایش "روایت " فرانک شریفی از کبودراهنگ اختصاص یافت.

رتبه نخست طراحی لباس به صورت مشترک به اکبر مرادی برای نمایش "والمری " از همدان و محمد قاسمی برای نمایش "شهادت‌خوانی شمعون و شهرزاد " از ملایر تعلق گرفت.

رتبه نخست موسیقی نیز به محمدرضا غفوری، آهنگساز نمایش "شهادت‌خوانی شمعون و شهرزاد " از ملایر رسید.

رتبه نخست بازیگری مرد به محمد قیاسی از همدان در نمایش "والمری " و رمضان نظری از تویسرکان در نمایش "جنس دوم " و محمد قاسمی برای نمایش "شهادت‌خوانی شمعون و شهرزاد " اعطا شد.

رتبه دوم بازیگری مرد به مسعود رضی برای بازی در نمایش "مرد کوچولویی پیدا شد " از نهاوند و رتبه سوم نیز به غلامرضا ناصری از تویسرکان به خاطر بازی در نمایش "جنس دوم " داده شد.

رتبه نخست بازیگری زن نیز به پری بارانی برای نمایش "شهادت‌خوانی شمعون و شهرزاد " از ملایر اختصاص یافت.

در بخش کارگردانی نیز رتبه نخست به پری بارانی از ملایر برای "شهادت‌خوانی شمعون و شهرزاد "، رتبه دوم به مسعود رضی از نهاوند برای "مرد کوچولویی پیدا شد " و رتبه سوم نیز به محمدرضا گودرزی از تویسرکان برای "جنس دوم " اعطا شد.

در بخش متن، لوح تقدیر به نویسندگان نمایش‌های "خورشید پر " به بهنام میرزایی از همدان و "جنس دوم " به محمد گودرزی از تویسرکان اهدا شد.

همچنین نمایش "شهادت‌خوانی شمعون و شهرزاد " به کارگردانی پری بارانی از ملایر به جشنواره سراسری تئاتر بسیج هنرمندان کشور که در هفته بسیج امسال در تبریز برگزار می‌شود، راه یافت.