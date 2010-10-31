به گزارش خبرنگار مهر، به علت برگزاری اردوهای بازیهای آسیایی گوانگجو و دانشجویان جهان و با پیشنهاد کادر فنی تیم ملی و موافقت فدراسیون کشتی رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور پس از بازیهای آسیایی گوانگجو برگزار می شود.

رقابتهای کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور روزهای 11 و 12 آذر ماه و به میزبانی استان زنجان برگزار می شود و مسابقات کشتی فرنگی بزرگسالان کشور نیز روزهای 18 و 19 آذرماه در شهر شیراز برگزار خواهد شد.

کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی اعلام کرده است تمامی کشتی گیران مدعی پوشیدن تیم ملی بجز 10 کشتی گیر حاضر در رقابتهای جهانی مسکو، بازیهای آسیایی گوانگجو و مدال آوران رقابتهای جوانان جهان باید دراین مسابقات شرکت کنند و گرنه شانسی برای پوشیدن دوبنده تیم ملی نخواهند داشت. کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد هنوز در مورد نحو برگزاری این مسابقات اظهار نظری نکرده است.