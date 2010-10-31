شهرداری به ما سالن نداد/ جشنواره فیلم کوتاه برای فیلمسازان برتر دنیا مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فیلم کوتاه تهران با بیست و هفت سال سابقه یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های فیلم کشور است که در طی بیست و شش دوره برگزاری اعتبار بین‌المللی خوبی به دست آورده است. رئیس انجمن سینمای جوان در مدت سه ماه حضورش در پایگاه فیلم کوتاه، علاوه بر تغییر و تحولات درون سازمانی سعی کرده است، تغیراتی در جشنواره بیست و هفتم فیلم کوتاه تهران به وجود بیاورد. هر چند که بعضی از این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند.

*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: جشنواره امسال مثل جشنواره‌ سال‌های گذشته برگزار می‌شود؟

-هاشم میرزاخانی رئیس انجمن سینمای جوان: بالاخره پایه‌ای که در یک امر گذاشته می‌شود باید مبنا قرار بگیرد و همه چیز از آن تبعیت ‌کند. جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران یکی از جشنواره‌های مهم کشور و منطقه است. ما برای جشنواره‌ امسال شاخ و برگ‌های بیشتری تعیین کردیم و سعی کردیم از تنوع ذائقه‌ای بیشتری برخوردار باشد. حضور 95 کشور و 2700 فیلم از پنج قاره جهان نشان می‌دهد که این جشنواره جای خودش را باز کرده است و فیلمسازهای برتر دنیا نسبت به این جشنواره واکنش نشان می‌دهند.

*همه این فیلم‌ها که امکان نمایش در جشنواره را ندارند؟

-این بالاترین آمار موجود است و قطعا پذیرفته شدگان در جشنواره کمتر از ده درصد هستند. این نشان دهنده این است که خیلی‌ها می‌دانستند ممکن است فیلم‌هایشان پذیرفته نشوند اما باز هم کارهایشان را شرکت دادند. بعد از اینکه دو بار مهلت ارسال آثار را تمدید کردیم، باز هم آثار مختلفی از سایر نقاط جهان به دست ما می‌رسد. این مساله نشان دهنده جایگاه فیلم کوتاه در سینمای ایران است.

با اینکه خیلی از این سفرهای خارجی هزینه‌ای برای نظام ندارد و ما را به صورت مهمان دعوت می‌کنند اما باز هم برای ما به عنوان بستری است که بتوانیم از آن برای ارتقای سینمای کوتاه کشور استفاده کنیم

*چه تدابیری اتخاذ کردید که جایگاه فیلم کوتاه در سینمای ایران بالا رفت؟

- مثلا درحاشیه جشنواره‌های بین المللی همکاران ما معمولا نهایت تلاششان را می‌کنند که از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند و بهترین بهره‌برداری را انجام دهند. من به شدت روی این ماجرا حساس هستم با اینکه خیلی از این سفرها هزینه‌ای برای نظام ندارد و ما را به صورت مهمان دعوت می‌کنند اما باز هم برای ما به عنوان بستری است که بتوانیم از آن برای ارتقای سینمای کوتاه کشور استفاده کنیم. بیش از هزار فراخوان در جشنواره‌های مختلف بین علاقمندان پخش شد و به خاطر همین هم ما شاهد حضور پر رنگ کشورهای خارجی هستیم. از میان این کشورها فرانسه بیشترین فیلم را دارد چون مهمترین تولید کننده فیلم کوتاه دنیاست اما همین که جشنواره ما برای آنها تا این اندازه معتبر است که این میزان شرکت کننده را دارد جای خوشحالی است. حضور چشمگیر انجمن سینمای جوان در این جشنواره موثر است.

*بالاخره جشنواره امسال تفاوتی با سال‌های گذشته دارد یا خیر؟

-جشنواره ما در حوز‌های مختلف به رشد خوبی رسیده است. هر سال هیئت انتخاب متشکل از پنج نفر بود که فیلم‌های بخش‌های مختلف تجربی، انیمیشن و مستند را انتخاب می‌کرد. ما امسال تلاش کردیم این حوز‌ها را از هم جدا کنیم و برای هر حوزه متخصصان مختلف بیایند و به همین دلیل این سه حوزه سه هیئت انتخاب جداگانه دارند. این موضوع نشان دهنده آن است که رویکرد ما در فیلم کوتاه به سمت حرفه‌ای شدن می‌رود و فیلمسازها باید آثارشان را به سمتی ببرند که واقعا فاخر است چرا که هیئت انتخاب ما واقعا از اساتید برتر بودند.

*نام چند نفر را می‌برید؟

-حمید بهمنی، احمد کاوری، لیالستانی، اقای اسلاملو، روح الله شمقدری و... از اعضای هیئت انتخاب هستند. ما دقت نظر خوبی در مورد هیئت انتخاب داشتیم و همه این‌ها نشان دهنده توجه ما به فیلم کوتاه است. ما جشنواره فیلم کوتاه را در سطح جشنواره فیلم فجر آوردیم و برایمان مهم است. فیلم کوتاه همانطور که می‌دانید با جشنواره فیلم فجر همزمانی داشته است.

*البته اعتبارش از جشنواره فیلم فجر بیشتر است.

-من این را از شما می‌شنوم. اعتبار مالی‌اش؟

خیر، اعتبار بین‌المللی.

-بله، این مساله از آثار ارسال شده کاملا مشخص است. ما به عنوان حوزه فیلم کوتاه در بخش فرهنگی روی این جشنواره سرمایه‌گذار کردیم. در حاشیه این جشنواره بیش از 40 فیلمساز زبده دنیا حضور دارند.

*چه فیلمسازهایی؟

-اجازه بدهید اسمی ازشان نبریم.

*چرا؟

- برای اینکه لیستمان هنوز نهایی نیست اما مطمئن باشید بعد از اعلام اسامی شور و شوقی میان جوانان به وجود می‌آید چرا که با این اساتید فیلم‌هایشان را می‌بینند و به نقد و بررسی آثارشان می‌پردازند. از طرفی در جریان تولید فیلم‌های این اساتید قرار می‌گیرند.

*مرور بر آثار این فیلمسازان دارید؟

- مرور که نه اما قرار است این عزیزان فیلم‌هایشان را به نمایش دربیاورند و نقد و بررسی شود البته با حضور اساتید فیلم کوتاه ایرانی. تا امروز جشنواره فیلم کوتاه این تعداد مهمان را به خودش ندیده بود. حضور فیلم‌های بین‌المللی به جشنواره رونق می‌دهد. حضور بیش از پانزده خریدار فیلم که باعث می‌شود فیلم‌های فیلمسازها جوان در کشورهای دیگر هم عرضه می‌شود از نکات دیگر جشنواره امسال است. ما به این وسیله می‌توانیم خرده فرهنگ‌های کشورمان را که برای غربی‌ها زبانزد است، به کشورهای دیگر بشناسانیم. مباحث طنز ما و همه مسائل عاطفی‌مان برای غربی‌ها قابل توجه است.

*جشنواره بیست و هفتم مرور آثار فیلمسازان داخلی دارد یا خارجی؟

-در بحث مرور قرار است مروری بر آثار کرد زبانان داشته باشیم و دو فیلمساز که یکی مرد و دیگری زن است. قرار است این دو فیلمساز از تولید اولین اثر تا آخرین اثرشان را شرح دهند. فیلم‌های سی سال انقلاب اسلامی را داریم و همچنین بخشی که قرار است در آن بهترین بهترین‌ها مشخص شود. این بخش شامل آثاری می‌شود که از اولین جشنواره فیلم کوتاه تهران برگزیده شده‌اند. آثار کسانی که در جشنواره‌های قبل جایزه گرفته‌اند دوباره اکران می‌کنیم احتمالا این‌ها در حال حاضر از بزرگان فیلمسازی کشور هستند. این همدلی دهه 60 و 70 برای ما غنیمت بزرگی است.

*اما در مورد کارگاه‌های آموزشی؟

- من از شما می‌خواهم اسم کارگاه‌ها را نیاورم چون تنوع زیادی دارد و ما باید از میان این موضوعات چند موضوع را انتخاب کنیم. هم اساتید خارجی و داخلی و هم از میان ایرانی‌های مقیم در این کارگاه‌ها آموزش می‌دهند.

چندین مکاتبه با سازمان شهرداری کردم که پردیس ملت یا آزادی را به ما بدهند که از محیط آنجا استفاده کنیم اما متاسفانه کسی با ما همکاری نکرد

*چرا مکان برگزاری جشنواره تغییر نکرد؟

- تلاش زیادی کردیم امسال تغییر فضا بدهیم و مکان بهتری را در نظر بگیریم. من چندین مکاتبه با سازمان شهرداری کردم که پردیس ملت یا آزادی را به ما بدهند که از محیط آنجا استفاده کنیم اما متاسفانه کسی با ما همکاری نکرد. جایی نیست که من با مکاتبه نداشته باشم، از معاونت فرهنگی و هنری گرفته تا...

*مشکلشان چه بود؟

-می‌گویند ما نمی‌خواهیم این سینماها را از اکران خارج کنیم اما من فکر می‌کنم سهم سینمای کوتاه حتی بیشتر از این است که پنج روز در سال را در این سالن‌ها به نمایش فیلم کوتاه اختصاص بدهند. آن هم با چنین برد بین‌المللی. من فکر می‌کنم حق بچه‌های جوان ایران باشد در طول سال پنج روز فیلم‌هایشان را در پردیس با صدا و کیفیت خوب ببینند. این مساله باعث شد که دوباره با سینمای فلسطین که همکاری لازم را با ما دارند وارد مذاکره شویم که خدا را شکر نتیجه‌بخش هم بود.

*یک خبر خوش برای کوتاه سازها؟

- من این نوید را به فیلمسازان می‌دهم که فیلم‌هایی که به صورت HT و سوپرHT تصویربرداری شده است برای اولین بار در کشور با همین تجهیزات نمایش می‌دهیم. این تجهیزات در هیچ جای کشور نیست و ما از خارج از کشور می‌آوریم که بچه‌ها با بهترین کیفیت فیلمشان را روی پرده ببینند.

- - - - - - - - - -

گفتگو: الهام نداف