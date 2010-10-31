تنش در روابط پاریس و تل آویو به دلیل شهرک سازی در قدس شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، 10 روز قبل تماسی تلفنی میان "نیکلا سارکوزی" و "بنیامین نتانیاهو" انجام شد که در این گفتگوی تلفنی رئیس جمهور فرانسه خواستار تمدید طرح توقف شهرک سازی در سرزمین های فلسطینی شد اما نخست وزیر اسرائیل با این درخواست موافقت نکرد.

به نوشته هاآرتض، خودداری نتانیاهو از پذیرش درخواست سارکوزی موجب شده تا روابط پاریس-تل آویو وارد تنش شود.

در همین رابطه دو دیپلمات اروپایی به هاآرتض گفتند که سارکوزی به شدت از دست نتانیاهو عصبانی است زیرا علاوه بر خودداری از پذیرش درخواست وی، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ماه گذشته نیز از حضور در نشستی با حضور سارکوزی و محمود عباس در پاریس خودداری کرده است.

بر اساس این گزارش، متن مکالمات نتانیاهو و سارکوزی بر روی سایت دفتر رئیس جمهوری فرانسه منتشر شده و خشم سارکوزی از نحوه برخورد نتانیاهو نیز در این گزارش قید شده است.

در همین رابطه چندی پیش نیز "برنار والرو" سخنگوی وزیر امور خارجه فرانسه از تصویب ساخت واحدهای مسکونی جدید در بیت المقدس اشغالی انتقاد کرده و گفته بود : پاریس از تل آویو انتظار دارد که در این تصمیم خود تجدید نظر کند.



به گفته وی، اقدام دولت نتانیاهو سبب تاسف عمیق فرانسه شده چرا که این کار بخت دستیابی به سازش بین رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان را از بین می برد.