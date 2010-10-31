سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به این که 30 درصد از تماسهای پلیس 110 به پلیس راهور اختصاص دارد طی یک برنامه‌ریزی دقیق قرار شده تا پلیس فوریت‌های تصادف راه اندازی شود.

وی ادامه داد: تمام تلاش پلیس راهور بر این است تا با یک برنامه ریزی دقیق میزان زمان حضور کارشناس تصادف را به حداقل کاهش دهد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: با اجرای این طرح تمامی کارشناسان تصادف پلیس راهنمایی و رانندگی در وهله اول و سایر ماموران پلیس راهور در مرحله دیگر به موتورسیکلت‌ مجهز می‌شوند.

وی با تاکید بر برخورد در صورت مشاهده رانندگانی که پس از تصادف خودروی خود به کنار خیابان منتقل نکرده‌اند، گفت: پلیس با هر دو راننده‌ای که از کنار زدن خودروی خود در صورت تصادف خودداری کنند برخورد جدی می‌کند. بر همین اساس رانندگان پس از بروز تصادف در اولین فرصت باید خودروی خود را به کنار خیابان منتقل کنند.