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۹ آبان ۱۳۸۹، ۹:۲۶

رئیس مجلس کنیا:

دردهای نظام سلامت کنیا با کمک ایران درمان می شود

رئیس مجلس ملی کنیا در دیدار خود با وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران می تواند دردهای نظام سلامت کنیا را درمان کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنت مارنده در این دیدار که هیئتی 10 نفره از مقامات عالی رتبه این کشور رئیس مجلس ملی کینا را همراهی می کردند افزود: با توجه به توانایی های فوق العاده ایران در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی از شما می خواهیم که در کنیا نیز به احداث کارخانه و تولید در این زمینه پرداخته و تکنولوژی این تولیدات را تدریجا" به کنیا منتقل کنید.

وی خطاب به دکتر مرضیه وحید دستجردی گفت: علت درخواست ملاقات من از شما مشاهده توانایی های ایران در زمینه پزشکی در مدت اقامتم در کشور شما بود و این که از شما و متخصصان ایرانی بخواهم کنیا را در مسائل مختلف نظام سلامت یاری برسانید.

در ادامه این دیدار معاون وزیر به بهداشت کنیا با ارائه گزارشی از وضعیت بهداشتی و درمانی کنیا گفت: ما در زمینه داشتن آزمایشگاه های تخصصی و دارو کشور فقیری هستیم و ایران می تواند کنیا را در این عرصه ها کمک کند تا به پیشرفت لازم برسد.

وی افزود: ایران در زمینه تامین مالی پروژه های ساخت دارو، ساخت و تجهیز بیمارستان، تامین تجهیزات پزشکی مراکز درمانی به یاری کنیا بیاید.

کد مطلب 1181717

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