به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت⁯الله سید محمود هاشمی شاهرودی شامگاه شنبه در گفتگویی به تبلیغات گسترده دشمنان نظام جمهوری اسلامی و سم⁯پاشی⁯های آنان در وارونه نشان دادن واقعیات کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در این سفر، مردم، عمق ایمان و عشق و علاقه خود را به مقام معظم رهبری و در واقع به رکن رکین نظام یعنی ولایت فقیه ابراز داشتند.



وی خاطرنشان کرد: استقبال مردم از رهبر معظم انقلاب اسلامی نشان داد که مردم با بصیرت قم در صف اول مدافعان از اسلام و کتب اهل بیت و رهبری و مرجعیت قرار دارند.



آیت⁯الله هاشمی شاهرودی این استقبال بی⁯نظیر را مقابله عملی با تبلیغات جریان استکباری دانست و افزود: تبلیغات دروغین برخی فتنه گران هم در طرح همراه نبودن مردم با نظام اسلامی، با این استقبال تاریخی بر ملا شد.



عضو برجسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بعد حوزوی سفر مقام معظم رهبری را از دیگر نکات برجسته و مهم سفر حضرت آیت⁯الله العظمی خامنه⁯ای به قم برشمرد و گفت: فرمایشات ایشان برای حوزویان بسیار روشنگرانه، هدایتگر و مفید و سازنده بود.



تبیین وظایف متقابل حوزه و نظام مهمترین فراز دیدارهای رهبری بود



عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی به محورهای مختلف سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با گروه⁯های مختلف حوزوی اشاره کرد و گفت: تبیین وظایف متقابل حوزه و نظام اسلامی، از مهمترین فرازهای دیدارهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.



آیت⁯الله هاشمی شاهرودی خاطرنشان کرد: فتنه⁯گران بعد از انتخابات، سئوالات و شبهات زیادی را ایجاد کردند اما رهبر معظم انقلاب اسلامی با نظریه⁯هایی عمیق و دقیق و مطابق با نگاه⁯های فقهی صحیح، انتظارات از حوزه را روشنگرانه تبیین کردند که بسیار ضروری و لازم بود.



وی در ادامه هر یک از نظریات مقام معظم رهبری را دستورالعملی جامع، مفید و ارزنده برای حوزه علمیه برشمرد و با تاکید بر اجرای کامل آنها، این دستورالعمل را موجب تحولی بزرگ در حوزه علمیه دانست.



آیت⁯الله هاشمی شاهرودی دستاوردهای مهم سفر مقام معظم رهبری به قم در بعد عمران و توسعه این استان را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: به یمن سفر پر برکت ایشان امیدواریم تحولات این استان سرعت بیشتری بگیرد.