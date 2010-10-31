"ادکا 4" با هیئت مدیره جدید آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، با برپایی چهارمین مجمع عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران (ادکا) انتخابات هیئت مدیره این انجمن نیز برگزار و طی آن اعضای اصلی و علی البدل آن مشخص شدند.

در این مجمع که در کتابخانه ملی برگزار شد نمایندگانی از دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه‌های تربیت معلم تهران، تربیت معلم کرج، پیام نور اصفهان، پیام نور دزفول، پیام نور کرمانشاه، پیام نور مرکز اصفهان، پیام نور قم، علوم پزشکی ایران، یزد، شاهد، الزهرا(س)، علامه طباطبایی، پیام نور مشهد، شهید بهشتی، علوم پزشکی تهران، جندی شاپور اهواز، شهید چمران اهواز و دانشگاه آزاد اسلامی(واحد علوم تحقیقات) حضور داشتند.

طبق آرای حاضران زهرا شاملو از دانشگاه تربیت معلم کرج با 16 رای به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شد و حسین افتخاری از دانشگاه شهید بهشتی با 30 رای، سعیده موسوی از دانشگاه الزهرا با 25 رای، الهه آزادی از دانشگاه الزهرا با 21 رای، فرحناز سلطانی از دانشگاه پیام نور مشهد با 20 رای، مهدیه چیت سازی از دانشگاه تربیت معلم تهران با 19 رای، بیژن حاج علی اکبری از دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان با 17 رای و ملیحه عربخانی از دانشگاه شاهد با 15 رای به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند.

همچنین اعضای علی البدل "ادکا 4" فاطمه آزادی از دانشگاه تربیت معلم کرج با 12 رای، بهاره فلاح از دانشگاه یزد با 12 رای و طناز اسدی از دانشگاه علامه طباطبایی با 12 رای هستند.