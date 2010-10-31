آرش کشاورزی حضور در بازیهای آسیایی را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش کشاورزی که تیم ملی والیبال را در مسابقات جهانی 2010 ایتالیا همراهی کرد اواخر مهرماه در جریان تمرینات و دراثر برخورد با هم تیمیهایش به شدت دچار آسیب دیدگی شد طوریکه از همراهی این تیم در اردوی آمادهسازی ترکیه هم بازماند.
بنا به گفته پزشک آرش کشاورزی از امروز یکشنبه میتواند تمرینات سبک خود را آغاز کند با این حال وی قادر به همراهی تیم ملی والیبال در بازیهای آسیایی نیست.
امیر خوشخبر، سرپرست تیم ملی والیبال در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: اردونشینان تحت فشار تمرینات هستند در حالیکه آرش کشاورزی با وضعیتی که دارد، نمیتواند این فشار را تحمل کند. به همین دلیل در فهرست اردوی آخر تیم ملی هم قرار نگرفته است.
سرپرست تیم ملی والیبال یادآور شد: شاید اگر فاصله زمانی بیشتری تا بازیهای آسیایی داشتیم میتوانستیم نسبت به قرار گرفتن آرش کشاورزی در ترکیب تیم ملی امیدوارتر باشیم. اما با توجه به مدت زمان باقی مانده تا زمان بازیها امیدی به این موضوع نیست.
شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی 21 آبانماه به میزبانی گوانگجو آغاز میشود و تا 6 آذرماه ادامه خواهد داشت.
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