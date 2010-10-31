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۹ آبان ۱۳۸۹، ۹:۵۲

نصرفرد:

آسمان منطقه جنوب از فارس نمی رود

آسمان منطقه جنوب از فارس نمی رود

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل هواپیمائی آسمان منطقه جنوب شایعات مربوط به انتقال مرکزیت جنوب این هواپیمایی از فارس به استانهای دیگر را رد کرد.

سعید رضا نصرفرد در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز در خصوص شایعات مطرح شده طی مدت اخیر مبنی بر انتقال مرکزیت آسمان منطقه جنوب از فارس گفت: این موضوع صحت ندارد و حتی ما در حال توسعه خدمات خود به شهروندان هستیم.

وی با بیان اینکه توسعه شبکه پروازی در دستور کار قرار دارد، افزود: علاوه بر توسعه شبکه های پروازی خرید هواپیمای باری نیز در دستور کار است که پس از آماده شدن در اختیار شیراز قرار خواهد گرفت.

مدیر کل هواپیمائی آسمان منطقه جنوب همچنین از برقراری پرواز شیراز - دمشق خبر داد و گفت: این پرواز از چهاردهم آبان ماه برقرار می شود. 

کد مطلب 1181735

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