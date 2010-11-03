واگذاری اجاره ای بخشی از منافع مدارس دولتی به بخش غیردولتی

علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اجاره بخشی از منافع مدارس دولتی به بخش غیردولتی به این معنا نیست که آموزش و پرورش مدرسه را به همراه دانش آموزان واگذار کند بلکه بخشی از امکانات و فضاهای غیرقابل استفاده در زمانهای خالی را به بخش غیردولتی اجاره می دهد.

به گفته باقرزاده، اجاره فضاهای غیرقابل استفاده آموزش و پرورش در زمانهای خالی پیش از این نیز در قانون شوراها وجود داشته است.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه " آیا این ماده قانون در برنامه پنجم توسعه همسو با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری برخی از داراییهای دولتی به بخش غیردولتی نیست؟" تاکید کرد: این دو هیچ ربطی با هم ندارند چرا که اصل 44 قانون اساسی یک موضوع و برنامه پنجم توسعه موضوع دیگری است.

وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به دستور مقام معظم رهبری از اصل 44 قانون اساسی مستثنی شده اند.

باقرزاده با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، آموزش و پرورش را یک دستگاه حاکمیتی دانسته که مشمول واگذاریهای اصل 44 نیست گفت: قطعا آموزش و پرورش با هر طرحی که نگاه اقتصادی به این نهاد داشته باشد موافق نیست چرا که آنچه که در این نهاد صرف می شود از جنس سرمایه گذاری برای آینده کشور است و نباید هزینه محسوب شود.

به تازگی سایت اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش بیانیه جنبش عدالتخواه دانشجویی را مبنی بر مخالفت با اجاره 20 درصد از منافع مدارس دولتی به بخش غیردولتی که در برنامه پنجم توسعه بدان تاکید شده منتشر کرد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش درباره این موضوع گفت: قطعا انتشار این مطلب به این معنا نیست که ما با دولت یا دولت با مجلس بر سر این موضوع نظر دوگانه ای دارند و ما هر آنچه را که به عنوان قانون در برنامه پنجم توسعه مصوب شود اجرا می کنیم.