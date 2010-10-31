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۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۴۴

شرایط شرکت در جشنواره موسیقی فجر اعلام شد

شرایط شرکت در جشنواره موسیقی فجر اعلام شد

آثار ارسالی در چهار حوزه موسیقی ردیف دستگاهی، موسیقی کلاسیک، آواز جمعی و آهنگسازی نباید توسط گروه ها اجرا و یا به صورت آلبوم منتشر شده باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش رقابتی بیست وششمین جشنواره موسیقی فجر تعداد اعضای گروه موسیقی ردیف دستگاهی نباید بیش از 9 نفر باشند و سازها فقط ایرانی بوده و ترجیحا از سازها به صورت تکراری استفاده نشود ؛ اجرای قطعات جدید حائز امتیاز است و قطعات ارائه شده می تواند سازی و یا آوازی باشد همچنین در مواردی که تعداد اعضای گروه بیش از 9 نفر باشند در خصوص ضرورت حضور نوازندگان بیش از سقف تعیین شده ، اجرای گروه توسط هیات انتخاب بررسی و تصمیم گیری خواهد شد ( مشروط به عدم استفاده از بیش از 3 ساز کوبه ای ).

در بخش رقابتی موسیقی کلاسیک تعداد اعضا نباید کمتر از 3 نفر باشد، در بخش موسیقی آواز جمعی تعداد اعضای گروه باید بین 8 تا 16 نفر باشد.

آثار در بخش آهنگسازی بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر باید با پارتیتور کامل اثر و نمونه صوتی به صورت (midi) ارسال شود و همچنین آثار در این بخش باید شامل یک قطعه با فرم آزاد از 3 تا 5 دقیقه بوده وبا هرگونه ترکیب سازی و آوازی در این دوره از جشنواره حضور پیدا کنند.

در بخش آهنگسازی علاوه بر فرم و موضوع آزاد ستاد برگزاری بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر به بهترین اثر بی کلام ساخته شده بین 3 تا 5 دقیقه با عنوان "مارش فلسطین" جایزه ویژه اهدا خواهد شد.    

لازم به ذکر است مهلت ارسال آثار به بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر با دبیری حسن ریاحی تا تاریخ 5 دی ماه است و قرار است به گروه های برتر هریک از شاخه های بخش رقابتی جوایز نفیسی اهدا شود همچنین ستاد برگزاری جشنواره هیچگونه هزینه ای به عنوان دستمزد یا هزینه ایاب و ذهاب و ... برای گروه های شرکت کننده تقبل نخواهد کرد.

کد مطلب 1181757

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