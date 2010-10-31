"نم و نسیم و نارنج" با دو داستان بلند نوشته شد

سعید عباسپور از تحویل یک مجموعه داستان بلند به نشر ثالث خبر داد و درباره آن به خبرنگار مهر گفت: این کتاب شامل دو داستان بلند با نامهای "نم و نسیم و نارنج" و "راویان روایت تو" است که نام کتاب برگرفته از نام داستان اول است.
وی ادامه داد: این کتاب که حدود 100 صفحه خواهد داشت از لحاظ موضوعی با داستانهای قبلیم همخوان است و پسزمینه روانشناختی و روابط انسانها با همدیگر را دنبال میکند.
نویسنده "پیادهروی در هوای آزاد" در توضیح بیشتر داستانهای این کتاب توضیح داد: "نم و نسیم و نارنج" داستانی عاشقانه دارد که با مولفههایی از موسیقی و دیگر شاخههای فرهنگی گره میخورد. داستان "راویان روایت تو" هم به نوعی عاشقانه است ولی مسائلی که در آن مطرح میشود با داستان نخست متفاوت است.
عباسپور افزود: این دو داستان بلند گرچه از هم مجزا هستند ولی پنجرههایی به همدیگر دارند که گاه این حس را برای خود من هم ایجاد میکند که اینها دو داستان مجزا هستند یا دو بخش از یک رمان.
وی در پایان عنوان کرد: نطفه این داستانها 7 سال پیش بسته شد و در طول این سالها همیشه ذهنم و قلمم به نوعی درگیر آنها بوده است تا اینکه آخرین ویرایش آن را شهریور ماه انجام داده و به ناشر سپردم.
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