محمد زریندست کارگردان در مورد فیلم "قفس طلایی" به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری در آمریکا به پایان رسید و از 10 روز قبل در دربند با حضور امین حیایی، نیلوفر خوشخلق، هوشنگ توکلی و آهو خردمند شروع شد. البته دانشگاه تهران، موسسه فرهنگی هنری شهید چمران و بازار تجریش نیز دیگر لوکیشنهای فیلم هستند.
وی با بیان اینکه تا پایان هفته فیلمبرداری به اتمام میرسد، افزود: تدوین بخش آمریکا که فیلمبرداری آن به اتمام رسیده، درحال انجام است. در عین حال مشغول مذاکره با چند آهنگساز برای ساخت موسیقی متن هستیم تا فیلم برای جشنواره آماده شود.
زریندست همچنین به کم توجهی نسبت به نقش کارگردانی اشاره کرد: گروهی را که با آنها کار میکنم سالها میشناسم و به همین دلیل فضای خوبی در زمان کار داریم. متاسفانه اغلب کارگردانهایی که در ایران فعالیت میکنند، به چند نکته توجه ندارند. خیلی از آنها فکر میکنند با چند نمای دور و نزدیک فیلم به اتمام میرسد درحالیکه این کارها را هرکسی میتواند انجام دهد.
وی ادامه داد: اصولا سینمای ما افت پیدا کرده است چون تهیهکنندگان به تنها کسی که اهمیت نمیدهند، کارگردان است. یک فیلمنامه و یک هنرپیشه مشهور انتخاب میکنند و تصورشان این است که فیلم میفروشد. وقتی یک سوپراستار دارید باید یک کارگردان خوب داشته باشید که سناریو را از نظر تکنیکی و با دقت اجرا کند و روی پرده بیاورد.
فیلم "قفس طلایی" درباره خانوادهای ایرانی است که در جنوب شهر زندگی میکنند و فرزندشان قصد مهاجرت به آمریکا دارد و مجبور میشود با یک دختر آمریکایی ازدواج کند. علی مزینانی، تهیهکننده و شبیر شیرازی، نویسنده آن است.
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