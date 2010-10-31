به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا دومین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های این قاره سال آینده میلادی به میزبانی قطر برگزار می‌شود. این مسابقات در ماه ژانویه سال آینده میلادی در دوحه پایتخت قطر برگزار می‌شود.

عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: همانطور که می دانید ایران و قطر متقاضی میزبانی دومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا بودند که در نهایت AFC قطر را به عنوان میزبان این دوره از رقابت‌ها انتخاب کرد.

وی در ادامه افزود: در نامه‌ای که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال ایران ارسال شده است با تایید شرایط برگزاری مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا در کشورمان اعلام شده، با توجه به اینکه ایران میزبان نخستین دوره این رقابت‌ها بوده است، دومین دوره مسابقات در قطر برگزار شود.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال با تاکید براینکه AFC برای انتخاب قطر به عنوان میزبان دومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا نظر کشورمان را نیز جویا شده است، در این خصوص خاطرنشان کرد: ما با پذیریش پیشنهاد کنفدراسیون فوتبال آسیا موافقت کردیم تا شاید در کسب امتیاز میزبانی دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا شانس ایران افزایش پیدا کند.

ترابیان در خاتمه تصریح کرد: به احتمال فراوان در نشست آتی کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا که در ماه نوامبر 2010 برگزار می شود در خصوص انتخاب میزبان مسابقات فوتسال قهرمانی قاره تصمیم گیری خواهد شد.

همچنین از سوی رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال اعلام شد، نماینده کشورمان در دومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا قهرمان فصل جاری مسابقات لیگ برتر خواهد بود.

اولین دوره مسابقات فوتسال باشگاه‌های آسیا به میزبانی ایران در شهر اصفهان برگزار شد و تیم فولاد ماهان ایران در دیدار نهایی این رقابت‌ها موفق شد با نتیجه ‪ ۵‬بر ‪ ۲‬تیم السد قطر را شکست دهد و به عنوان قهرمانی دست یابد.