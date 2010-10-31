به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا پس از شکست استیل آذین برابر پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران گفت: در این دیدار ما 5-6 موقعیت مناسب گلزنی را از دست دادیم و وقتی این توپ‌ها تبدیل به گل نشد، آنها از موقعیت‌های خود استفاده کردند و در نهایت به پیروزی دست یافتند.

وی اضافه کرد: تیم ما برابر پرسپولیس خیلی خوب بازی کرد و واقعا مستحق شکست نبودیم اما اتفاقات فوتبال در این دیدار به نحوی رقم خورد که متاسفانه بازهم تیم ما باخت دیگری را تجربه کرد. ضمن اینکه در فوتبال قانونی وجود دارد که تنها ستاره‌ها عامل موفقیت یک تیم نیستند و باید برای رسیدن به نتیجه دلخواه، همه در کنار همدیگر یک تیم را تشکیل دهیم.

کاپیتان تیم فوتبال استیل‌آذین با اشاره به اینکه تیمش در نیمه نخست برتر پرسپولیس بود، افزود: در فوتبال وقتی گل نزنید، گل می‌خورید. این اتفاق هم امروز برای تیم ما رخ داد. البته در این بازی در اوج بدشانسی بودیم و درحالیکه بسیار خوب و هماهنگی بازی کردیم، موقعیت‌هایمان به راحتی از دست رفت.

مهدوی کیا با بیان اینکه بسیار امیدوار است در بازی‌های آینده استیل آذین بتواند نتایج بهتری را کسب کند، تصریح کرد: بزرگترین تیم‌های دنیا هم در مقطعی با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند اما ما هفته به هفته درحال بهتر شدن هستیم. ضمن اینکه با آن مقطع بحرانی که طی 2 هفته 10 گل خوردیم فاصله گرفته ایم و امیدوارم بتوانیم این روند رو به رشد را ادامه دهیم.

وی با رد این مسئله که استیل آذین مشکل مالی دارد، در مورد اینکه آیا در پایان فصل به پرسپولیس باز می‌گردد، تاکید کرد: در این زمان صحیح نیست در مورد این موضوع صحبت کنم.

کاپیتان تیم فوتبال استیل‌آذین در پایان در مورد مصدومیتش گفت: من یک ماه با مشکل مصدومیت مواجه بودم و با تمرینات بسیار کم کم به شرایط مطلوب بازگشتم. قرار نبود برابر پرسپولیس بازی کنم اما به دلیل نیاز تیم به میدان رفتم و در دقیقه 60 دوباره مصدوم شدم. البته هنوز میزان مصدومیتم معلوم نیست که طی روزهای آینده این مسئله مشخص می‌شود.