نسبت صداقت و سیاست از مسائل مهم تاریخ فلسفه سیاسی است

دکتر مارتین جی شارح معروف مکتب فرانکفورت و استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا در برکلی در مورد کتاب آتی خود با عنوان "فضیلت دروغگویی" به خبرنگار مهر گفت: کتاب اخیر بنده با عنوان "فضیلت دروغگویی: درغگویی در سیاست" از سوی انتشارات دانشگاه ویرجینیا منتشر خواهد شد.
وی افزود: این کتاب در واقع مجموعهای از مقالات بنده است که به صورت کتاب منتشر میشود. این مقالات طی سالیان گذشته به نگارش درآمدهاند.
وی تصریح کرد: این کتاب سال آینده از طرف ناشر منتشر خواهد شد. انتشارات دانشگاه ویجینیا کتاب قبلی بنده را نیز منتشر کرده بود.
جی تأکید کرد: در واقع این کتاب به بررسی موضوع صداقت و درستکاری/دروغگویی و حوزه سیاست میپردازد.
وی افزود: برای این منظور دیدگاه فیلسوفان از افلاطون گرفته تا آکوئیناس و از هانا آرنت تا لئو اشتراوس مورد بررسی قرار گرفتهاند.
نظر شما