نسبت صداقت و سیاست از مسائل مهم تاریخ فلسفه سیاسی است

شارح معروف مکتب فرانکفورت و استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا در برکلی با اشاره به اینکه در کتاب آتی خود به بررسی نسبت سیاست و صداقت می‌پردازد، گفت: نسبت میان صداقت و سیاست از مسائل مهم در تاریخ فلسفه سیاسی به شمار می‌رود.