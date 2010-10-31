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۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۲۶

مارتین جی در گفتگو با مهر:

نسبت صداقت و سیاست از مسائل مهم تاریخ فلسفه سیاسی است

نسبت صداقت و سیاست از مسائل مهم تاریخ فلسفه سیاسی است

شارح معروف مکتب فرانکفورت و استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا در برکلی با اشاره به اینکه در کتاب آتی خود به بررسی نسبت سیاست و صداقت می‌پردازد، گفت: نسبت میان صداقت و سیاست از مسائل مهم در تاریخ فلسفه سیاسی به شمار می‌رود.

دکتر مارتین جی شارح معروف مکتب فرانکفورت و استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا در برکلی در مورد کتاب آتی خود با عنوان "فضیلت دروغگویی" به خبرنگار مهر گفت: کتاب اخیر بنده با عنوان "فضیلت دروغگویی: درغگویی در سیاست" از سوی انتشارات دانشگاه ویرجینیا منتشر خواهد شد.

وی افزود: این کتاب در واقع مجموعه‌ای از مقالات بنده است که به صورت کتاب منتشر می‌شود. این مقالات طی سالیان گذشته به نگارش درآمده‌اند.

وی تصریح کرد: این کتاب سال آینده از طرف ناشر منتشر خواهد شد. انتشارات دانشگاه ویجینیا کتاب قبلی بنده را نیز منتشر کرده بود.

جی تأکید کرد: در واقع این کتاب به بررسی موضوع صداقت و درستکاری/دروغگویی و حوزه سیاست می‌پردازد.

وی افزود: برای این منظور دیدگاه فیلسوفان از افلاطون گرفته تا آکوئیناس و از هانا آرنت تا لئو اشتراوس مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 1181767

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