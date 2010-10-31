نماینده مدیران مسئول از نشریات غیر دولتی و مستقل باشد

علی صالح‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انگیزه‌اش از کاندیداتوری در این انتخابات ضمن اشاره به ساختار هیئت نظارت بر مطبوعات گفت: از میان 7 عضو هیئت نظارت بر مطبوعات تنها دو عضو انتخابی هستند و از طریق انتخابات تعیین می‌شوند؛ یکی نماینده مدیران مسئول مطبوعات و دیگری نماینده حوزه علمیه قم است و معتقدم چنین اشخاصی نباید جناحی باشند یا بر اساس نظرات جناحی عمل کنند.

وی افزود: بر اساس قانون عملکرد هیئت نظارت بر مطبوعات نوعی داوری است و لذا فردی که به عنوان نماینده مدیران مسئول در این هیئت انتخاب می‌شود باید در چارچوب قانون به دفاع از حقوق قانونی مدیران مسئول بپردازد و من با این انگیزه در این انتخابات نامزد شده‌ام.

مدیر مسئول نشریه "ستاره صبح" با اشاره به وابستگی کامل یا نسبی 6 عضو دیگر هیئت نظارت به نهادهای دولتی و حکومتی اضافه کرد: در چنین شرایطی و برای اینکه تعادل در هیئت نظارت بر مطبوعات برقرار شود، فکر می‌کنم اگر نماینده مدیران مسئول در این هیئت به انتخاب مدیر مسئول یکی از نشریات غیردولتی و مستقل رضایت دهند، بهتر است.

صالح آبادی ادامه داد: هیئت نظارت بر مطبوعات کلوپ سیاسی نیست و همانطور که گفتم جایی است که اعضای آن مثل قاضی به داوری می‌نشینند.

نماینده پیشین مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی درباره امکان نظارت اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات بر متولیان دولتی حوزه مطبوعات گفت: معتقدم قانون مطبوعات در کلیت قانون خوبی است و اگر به طور کامل اجرا شود، هم منافع نهادهای دولتی تامین می‌شود و هم حقوق نشریات و افکار عمومی. تاکید من هم در صورت انتخاب بر اجرای کامل قانون مطبوعات است.

عضو هیئت مدیره انجمن مدیران مسئول مطبوعات ایران از درج اشتباهی در عنوان نشریه متبوعش (ستاره صبح) توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در فهرست نامزدهای انتخابات مذکور - که ستاره سرخ نوشته شده بود - که به گفته او "باعث القای نام روزنامه حزب کمونیست در دوران اتحاد جماهیر شوری" شده است، گله کرد.