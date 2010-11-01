300 رأس میش در اسفراین تلقیح مصنوعی شد

علیرضا توسلی نیا صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر دربجنورد، با بیان اینکه این کار با همکاری شرکت کشت صنعت وابسته به آستان قدس رضوی انجام شد اظهار داشت: هزینه کمتر، بازده بالاتر و شرایط بهداشتی مناسب تر رااز مزایای این کار است.

وی همچنین گفت: دامداریهای معیشتی 80 درصد از تولیدات دامی خراسان شمالی را بر عهده دارند.

وی اظهار داشت: ایجاد انگیزه در دامداران و کارشناسان جوان بخش دامپروری و تبدیل واحدهای سنتی تولید دام و طیور به واحدهای صنعتی، می تواند اقتصاد روستائیان که بیشترین تاثیر و نقش را در تولید این محصولات دارند متحول کند.

وی افزود: در صورت تأمین اعتبار بهسازی و نوسازی اماکن دامی، می توان نسبت به استمرار و ایجاد اشتغال دائم گام برداشت و شاهد افزایش کیفیت تولید و کاهش هزینه ها در این بخش بود.



معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: این استان به دلیل موقعیت جغرافیائـی و دارا بودن اقلیم و آب و خاک مناسب، استعداد بالقوه ای برای توسعه و رشد دامپروری دارد که این امر موجب فراهم آمدن زمینه ای مناسب برای فعالیت بهره برداران در زیر بخش دام و طیور شده است.