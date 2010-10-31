پرداخت اضافه کار به پرستاران فقط مشمول نیمه دوم امسال است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مبارکی افزود: از آنجا که استخدام 23 هزار نیروی پرستار در سال جاری مقدور نبوده است طی توافقات انجام شده با معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری تلاش شد اضافه کاریهای پرستاران از ابتدای مهر پرداخت شود که امیدواریم از ماه آینده به حساب پرستاران و مشمولان این قانون واریز شود.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون ارتقای بهره ‌وری نیروهای بالینی نظام سلامت مجوز استخدامی باید از محل برنامه پنجم توسعه تامین شود که متأسفانه قانون برنامه پنجم هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است اما تلاش می کنیم برای سال آینده اجرایی شود.

مبارکی خاطرنشان کرد: نظرسنجیهای وزارت بهداشت نشان می دهد 90 درصد پرستاران راهکار رفع فشار کار کنونی را تأمین نیروی انسانی عنوان کرده اند و خواهان انجام اضافه کار نیستند اما از آنجایی که امسال دولت مجوز استخدام ندارد امکان جذب نیرو نیز ممکن نیست. بنابراین امسال فعلاً این کسری کار در قالب پرداخت اضافه کار جبران می شود.

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت افزود: تلاش می کنیم با اتخاذ پیش بینی های لازم، کمبود نیروی پرستاری در قالب مجوزهای استخدامی تأمین شود.