پرداخت اضافه کار به پرستاران فقط مشمول نیمه دوم امسال است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مبارکی افزود: از آنجا که استخدام 23 هزار نیروی پرستار در سال جاری مقدور نبوده است طی توافقات انجام شده با معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری تلاش شد اضافه کاریهای پرستاران از ابتدای مهر پرداخت شود که امیدواریم از ماه آینده به حساب پرستاران و مشمولان این قانون واریز شود.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت مجوز استخدامی باید از محل برنامه پنجم توسعه تامین شود که متأسفانه قانون برنامه پنجم هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است اما تلاش می کنیم برای سال آینده اجرایی شود.
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