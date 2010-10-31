یک هزار واحد صنفی در چهارمحال و بختیاری بازرسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شهرکرد، اسماعیل کاویانی در جریان بازدید از واحدهای صنفی در شهرستان شهرکرد، ‌اظهار داشت: از آغاز طرح نظارتی ویژه هدفمند کردن یارانه‌ها، یک هزار و 306 واحد صنفی در سطح استان مورد بازرسی قرار گرفته است.

وی افزود: از این تعداد بازرسی، 88 متخلف با ارزش بیش از 15 میلیون ریال شناسایی که برای رسیدگی، پرونده آنان به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

کاویانی خاطرنشان کرد: این در حالیست که‌ 66 بازرس و کارشناس سازمان بازرگانی استان و مجامع امور صنفی استان به همراه‌‌ 260 ناظر افتخاری به صورت محسوس و نامحسوس بر بازار نظارت دارند.

رئیس سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در راستای هدفمندی یارانه‌ها و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، با عنایت به ماده 66 و 65 قانون نظام صنفی در خصوص عدم درج قیمت، تمامی واحدهای صنفی و خدماتی ملزم به نصب برچسب قیمت کالا و خدمات و همچنین صدور فاکتور معتبر هستند.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 65 قانون نظام صنفی، عدم درج قیمت شمال نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلوی نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد.

کاویانی اضافه کرد: همچنین ماده 66 قانون نظام صنفی در مورد عدم صدور صورتحساب معتبر که عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگیهای مندرج در ماده 15 این قانون منطبق باشد.

رئیس سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری بر ضرورت توجه بیش از پیش مردم هنگام خرید از واحدهای صنفی مجاز گفت: برهمین اساس لازم است تا عموم مردم هنگام خرید کالا به اتیکت نصب شده بر روی کالا دقت و در صورت مغایرت اتیکت نصب شده با قیمت فروش مراتب را با تلفن 124 گزارش کنند.

کاویانی به خریداران کالا و خدمات نیز توصیه کرد: هنگام خرید کالا از فروشنده درخواست صدور فاکتور معتبر داشته باشند چراکه فروشنده ملزم به صدور فاکتور معتبر و ارائه به خریدار است.