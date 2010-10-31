راه اندازی 19 باشگاه چاقی تا پایان امسال در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری به اهداف در نظر گرفته شده از سوی شهرداری تهران برای راه اندازی باشگاههای چاقی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه هم اکنون آمار بیماریهای حوزه قلبی و عروقی بسیار بالا رفته و حتی این موضوع به یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در شهر تهران تبدیل شده است، اداره کل سلامت شهرداری تهران برنامه ریزی ویژه ای برای کاهش عوارض ناشی بیماریهای قلبی را تنظیم کرده است که ریزفاکتورهای مهم در این موضوع را مد نظر قرار می دهد.

وی موضوع چاقی را یکی از دلایل اصلی بروز بیماریهای قلبی و عروقی توصیف کرد و ابراز داشت: با توجه به رشد شهرنیشنی و به دلیل کم تحرکی شهروندان در کنار تغذیه نامناسب و شیوه زندگی غیر اصولی برخی افراد، موضوع چاقی دامن گیر جامعه شده است، به گونه ای که 60 درصد از شهروندان را افراد چاق یا دارای اضافه وزن تشکیل می دهند.

معاون پیشگیری اداره کل سلامت شهرداری تهران به فعالیت مراکز غیرمجاز لاغری در شهر تهران اشاره و تصریح کرد: در سطح شهر افراد و مراکزی وجود دارند که با ارایه یک برنامه غذایی غیر استاندارد، شهروندان را به نام پیشگیری از چاقی به سمت و سوی غیر اصولی و غیر بهداشتی هدایت می کنند که عواقب ناگواری را نیز به همراه دارد.

امیری به برنامه ریزی شهرداری تهران برای راه اندازی باشگاههای چاقی پرداخت و اظهار کرد: مدیریت شهری با راه اندازی باشگاه چاقی در تلاش است تا با ایجاد شبکه های اجتماعی به ازای هر منطقه یک باشگاه چاقی را راه اندازی کند که در این باشگاه های یک فرآیند علمی برای جلوگیری از اضافه وزن شهروندان ارایه می شود.

به گفته معاون پیشگیری اداره کل سلامت شهرداری تهران این باشگاهها در سه گام و با حضور متخخصان تغذیه، روانشناسی و طب ورزشی به شهروندان کمک می کنند و شهروندان نیز پس از گذراندن چکاب اولیه، به متخخصان روانشناسی ارجاع داده می شوند و سپس برنامه غذایی استاندارد برای آنها در نظر گرفته می شود تا بتوانند با یک برنامه ریزی اصولی به وزن عادی برسند.

وی در ادامه از راه اندازی سه باشگاه چاقی در سطح شهر تهران در سال جاری خبر داد و ابراز داشت: در آینده نزدیک تعداد باشگاه چاقی به 6 باشگاه می رسد و برنامه ریزی کرده ایم که تا پایان سال 89 این باشگاهها را به تعداد 22 منطقه شهر تهران گسترش دهیم.

امیری در پایان از آمادگی شهرداری تهران برای مشارکت با بخش خصوصی در این عرصه سخن گفت و عنوان کرد: اداره کل شهرداری تهران می تواند شرایطی را فراهم کند تا دفاتر خصوصی چاقی و لاغری با برند مدیریت شهری بتوانند ارایه خدمت کنند و حتی در مسایل مالی با سوددهی برای آن ها همراه شود.