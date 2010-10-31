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۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۴۳

همایش" جوامع در حال گذر" در ژنو برگزار می شود

همایش" جوامع در حال گذر" در ژنو برگزار می شود

همایش بین‌المللی" جوامع در حال گذر؛ ساخت آینده‌‌ای مشترک توسط مسلمانان و مسیحیان " به منظور تبادل نظر در مسائل مورد نظر مسیحیان و مسلمانان با حضور آیت‌الله تسخیری 10 تا 13 آبان در ژنو برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با حضور در این همایش بین المللی پیرامون "ارزش ها و منافع مشترک مسیحیان و مسلمانان" سخنرانی می‌کند.

در همایش فوق شرکت کنندگان و نمایندگان عالی رتبه ای از حوزه های فرهنگی، علمی، سیاسی موضوعات، از بحران تا همدردی صمیمانه و یادگیری حل مشکل: طراحی هدفمند ابزار کمک آموزشی برای فائق آمدن بر مشکلات را بررسی می کنند.

تبادل نظر پیرامون تدوین راه هایی جامع برای ساخت آینده ای مشترک به منظور بدست آوردن همدلی بیشتر و عدالت بالاتر در جوامع بر مبنای برابری و احترام همه افراد بشر به یکدیگر از دیگر مباحث پیش بینی شده برای این همایش است .
 
در این همایش سه روزه دبیرکل جمعیت جهانی دعوت اسلامی لیبی، رئیس فدراسیون کلیساهای پروتستان سوئیس، اعضای شورای ادیان سوئیس و شخصیت های علمی و فرهنگی از سراسر جهان حضور می یابند.
کد مطلب 1181816

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