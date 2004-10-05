به گزارش خبرنگار مهر در قم، وي كه به مناسبت چهاردهم مهر، روز دامپزشكي در مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) قم سخن مي‌گفت، افزود: ما در كشور انقلابي و آرمان‌خواهي زندگي مي‌كنيم كه مردم آن ارزش‌هاي الهي را دوست دارند و لذا دست‌اندركاران و فعالان مسايل اقتصادي كشور سعي ‌كنند در فعاليت‌هاي اقتصادي خود، فقط به سود نينديشند، بلكه مسأله مهم اشتغالزايي براي جوانان را نيز مد نظر قرار دهند.

آيت‌ا… مصباح يزدي با اشاره به اين كه بسياري از بلاهاي اجتماعي از بيكاري نشأت مي‌گيرد، تصريح كرد: بايد زمينه كار براي جوانان فراهم شود و خداي نكرده طوري نشود كه جوانان ما به اعتياد و مفاسد و آلودگي‌هاي اخلاقي كشيده شوند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين كه امروزه كشور ما از لحاظ مسايل دامداري و كشاورزي نسبت به قبل از انقلاب به پيشرفت‌هاي بسيار خوبي دست يافته، اظهار داشت: مسؤولان و سياست‌گذاران كشور سعي كنند از دامداران، دامپروران و كشاورزان حمايت كنند تا كشور در زمينه دامداري و كشاورزي به بيگانگان وابسته نشود.

وي با بيان اين كه امروز كشور در زمينه توليد شير و گندم به حد خودكفايي رسيده است، گفت: اگر انقلاب اسلامي به وقوع نمي‌پيوست كشور ما به اين پيشرفت‌ها دست پيدا نمي‌كرد.

اين استاد حوزه علميه همچنين افزود: به فضل‌ الهي پس از انقلاب، ايران در زمينه كشاورزي و دامداري پيشرفت‌هاي چشمگيري داشته است و امسال نيز به ياري خداوند، كشور از واردات گندم بي‌نياز شده است.