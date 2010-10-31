اجرای 4300 طرح خوداشتغالی در کمیته امداد خراسان شمالی

امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دور اول سفر رئیس جمهور اعتباری بالغ بر260 میلیارد ریال از محل اعتبارات اشتغال بنگاههای زود بازده کارآفرین استان برای ایجاد اشتغال مددجویان و نیازمندان اختصاص یافت.

وی اظهار داشت: با تلاش کارگروه اشتغال استانداری، بانکهای عامل وکمیته امداد تعداد سه هزار و850 طرح اشتغال با اعتباری بالغ بر261 میلیارد ریال به بانکها معرفی شده است که دو هزار و 790 طرح با اعتباری بالغ بر 165 میلیارد ریال اجرا شد.



مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی با اعلام اینکه به دلیل نظارت، کنترل و بازدیدهای مناسب کارشناسان درحوزه اشتغال و کارآفرینی طرحها دارای کمترین انحراف بودند افزود: این نهاد با همکاری بانک مرکزی، وزارت کار و مجلس شورای اسلامی توانسته است مناسب ترین و پایدارترین طرحها را ایجاد کند.



وی با اشاره به مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری مبنی بر اختصاص اعتبار وام خوداشتغالی از محل اعتبارات قرض الحسنه بانکها تصریح کرد: در سفردوم مبلغ 300 میلیارد ریال اعتبار به بانکها ابلاغ شد که تاکنون با ارسال سه هزار و 300 طرح با بانکهای عامل یک هزار و 600 طرح با اعتبار 100 میلیارد ریال اجرا شده است.



حسین پور بابیان اینکه تسهیلات کاملا قرض الحسنه و به صورت بازپرداخت حداکثر پنج ساله است اظهار داشت: سال گذشته هزار و 100 طرح خوداشتغالی برای جبران بخشی از سود وکارمزد بانکی مبلغ شش میلیارد ریال یارانه از این نهاد دریافت کردند.



وی با اشاره به اینکه شرایط منطقه و بافت فرهنگی استان بیشتر برای طرحهای دامپروری، کشاورزی، خدماتی و صنفی تولیدی مساعد است اعلام داشت: طرحهای اشتغال این نهاد به دلیل مشاوره اولیه و حرفه آموزی، مهارت، داشتن مجوز مربوط به استعداد و علاقه و زیر ساخت فرهنگی و تجربی95 درصد موفق هستند.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان درپایان خواستار اختصاص اعتبارات جدید برای ایجاد اشتغال به خصوص تسهیلات سهل الوصول برای محرومین این نهاد در دور سوم سفر ریاست جمهوری برای توانمندسازی محرومان شد افزود : برای تحول در نوع اشتغال زایی پیشنهاد ایجاد مجتمعهای تولید و خدماتی نیز در این سفر ارائه می شود.