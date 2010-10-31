اطلاعات دادگاه حریری به اسرائیل می رسد/ دستگاه قضایی لبنان سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "سلیمان فرنجیه" در گفتگو با شبکه تلویزیونی المنار اظهار داشت که وی به دادگاه بین المللی ویژه بررسی ترور رفیق حریری اعتمادی ندارد.

وی اظهار داشت: تمامی اطلاعاتی که در اختیار دادگاه بین المللی قرار می گیرد بدون شک به اسرائیل می رسد.

وی درباره موضع "سید حسن نصرالله" دبیر کل حزب الله لبنان درباره دادگاه بین المللی و تحریم بازرسان این دادگاه اظهار داشت: این اقدام درست و به جا بود چرا که درباره این افراد نمی توان اقدامی کمتر از این انجام داد.

فرنجیه همچنین دستگاه قضایی لبنان را سیاسی توصیف و اعلام کرد که این دستگاه دستورات خود را از سیاستمداران می گیرد.

وی در ادامه نسبت به این موضوع که از خون رفیق الحریری به عنوان وسیله ای برای ضربه زدن به مقاومت استفاده شود ابراز تاسف کرد و از سعد الحریری نخست وزیر لبنان خواست که سیاسی بودم و مردود بودن تصمیمات دادگاه بین المللی را اعلام کند.

وی درباره نشست آتی کابینه لبنان برای بررسی موضوع شاهدان دروغین دادگاه بین المللی گفت: من درباره موضع "میشل سلیمان" رئیس جمهور و "ولید جنبلاط" رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه اطمینان دارم اما سعد الحریری نخستین کسی است که باید با ارجاع این پرونده به شورای دادگستری موافقت کند.

دبیرکل حزب الله لبنان پنجشنبه شب در سخنانی مهم در واکنش به اقدام اخیر دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری (نخست وزیر فقید لبنان) تاکید کرد: از مردم لبنان می خواهم بازرسان دادگاه بین المللی حریری را تحریم کرده و با آنان همکاری نکنند چون این اطلاعات بدست اسرائیلیها می رسد و همکاری با این دادگاه تجاوز علیه مقاومت محسوب می شود.