آگاهی از تاریخ تطور فقه شیعی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، یوزف شاخت از آن دسته اسلام‏شناسانی است که تمام عمر خود را وقف تحقیق در معارف اسلامی، به ویژه در حوزه فقه و حقوق کرده است.

وی در کتاب خود، "دیباچه‏ای بر فقه اسلامی" که با ترجمه اسدالله نوری در 388 صفحه و با شمارگان 2000 نسخه از سوی انتشارات هرمس منتشر شده است، در صدد آن برآمده تا داستان پیدایش، شکل‏گیری و تصور تاریخی فقه اسلام، در ارتباط با توسعه سازمان سیاسی – اداری اسلام خلافت از سده‏های اولیه هجری به بعد را بیان کند.

شاخت همچنین علاوه بر تطور تاریخی فقه، به مطالعه نظام‏واره آن نیز می‏پردازد و با اسلوبهای جدید به بررسی موشکافانه آن اقدام می‏کند. بخش نظام‏مند کتاب "دیباچه‏ای بر فقه اسلامی" بر مبنای یکی از منابع معتبر فقه حنفی، یعنی کتاب "ملتقی الا بحر ابراهیم الحلبی" تألیف شده است.

از سوی دیگر می‏توان گفت که بخش کتابشناسی مفصل این اثر شاخت که برخی از منابع شیعه و اهم منابع فقه و اصول اسلامی در عالم تسنن را به زبانهای عربی و زبانهای مهم اروپایی تا دهه 1960 شامل می‏شود، منبعی ارزشمند برای محققان و دانش‏پژوهان فقه اسلامی است.

شاخت در این کتاب از نگاه یک شرق‏شناس غربی که به هر حال مقید به شرایط و اوضاع و احوال و فکر و فرهنگ محیط و زمانه خود است و از روش تحقیق تاریخی جامعه‏شناسانه استفاده می‏کند، یکی از عرصه‏های مهم فکر و فرهنگ اسلامی را مورد بررسی و کنکاش نظام‏مند قرار داده است.

وی همچنین سرگذشت فقه اسلامی را در چنبره چالش بین سنت و مدرنیته که بیش از یکی دو قرن است در همه کشورهای اسلامی در جریان است، تا یک دهه پیش از انقلاب اسلامی 1357 بررسی کرده و پس از این بحث تاریخی، در بخش نظام‏مند بحث خود به موضوعاتی چون اشخاص، اموال، کلیات تعهدات، عقود معین، خانواده، ارث، حقوق کیفری، آیین دادرسی و ماهیت فقه اسلامی پرداخته است.

نشست نقد و بررسی کتاب "دیباچه‏ای بر فقه اسلامی" با حضور دکتر اسدالله نوری، مترجم و نیز دکتر سعید محبی، در محل خبرگزاری مهر برگزار شد.

نوری: تدوین تاریخ فقه شیعه ضروری است

مترجم کتاب "دیباچه‏ای بر فقه اسلامی" در آغاز سخنان خود، ضمن اشاره به اهمیت فقه در زندگی مسلمانان گفت: در بین اهل علم از فقه به عنوان اشرف علوم یاد می‏شود و این علم دست کم در بخشی از گرایشها، قسمت اعظم منظومه فکری آنان را تشکیل می‏دهد و این امر سبب شده است که همواره جدالی میان برخی از طرفداران فقه با اصحاب سایر گرایشها در جهان اسلام مثل عرفان، فلسفه و مانند آن وجود داشته باشد.

اسدالله نوری سپس با اشاره به اولین آشنایی خود با کتاب "دیباچه‏ای بر فقه اسلامی"، تصریح کرد: وقتی این کتاب را برای نخستین بار دیدم، به نظرم آمد که شاخت در آن به خوبی ادوار تطور فقه را پله پله و به صورت ابژکتیو، همراه با دیدی علمی و البته به نظر من به صورت نسبتاً بی‏طرفانه، تشریح کرده است. به همین دلیل فکر کردم از آنجایی که قوانین کشور ما نباید مخالفتی با احکام بیّن شرعی داشته باشد، ترجمه این کتاب می‏تواند مفید واقع شود.

وی افزود: ما می‏توانیم در عالم اسلام گرایشاتی را بیابیم که به دنبال مسلط ساختن فقه بر نظام سیاسی حقوقی کشورهای اسلامی‏اند. برخی دیگر از گرایشها نیز در برخی موضوعات مثل حقوق زنان از فقه فاصله می‏گیرند. همچنین گرایشهایی وجود دارد که در پی احیا و بازسازی فقه‏اند. بنابراین به نظر می‏رسد این کتاب شاخت می‏تواند پژوهشگران و محققان ما را با متدولوژی تحقیقی و نحوه مواجهه با مباحث آشنا کند و برای آنها مفید باشد.

نوری ادامه داد: تحلیل تاریخی و جامعه‏شناسانه کتاب در خصوص چالش بین سنت و تجدد در فقه و تاریخچه تقنین جدید در کشورهای اسلامی و روشن ساختن این امر که در تمام این کشورها فقه در برخی از زمینه‏ها مانند ارث و خانواده همچنان حرف اول را می‏زند، بسیار جالب توجه است.

مترجم کتاب "دیباچه‏ای بر فقه اسلامی" یادآور شد: من این کتاب را ترجمه کردم تا شاید اهل تحقیق ما نیز با توجه به متدولوژی آن، کتابی درباره تاریخ تطور فقه شیعه بنویسند. چرا که در هر حال شاخت با وجود اینکه محقق و اسلام‏شناس برجسته‏ای است اما از آنجایی که بیشتر کتابها و منابع موجود در کتابخانه‏های غربی، درباره فقه سنی‏اند، وی نیز بیشتر به این منابع رجوع داشته است.

وی یادآور شد: از نظر شاخت، فقه اسلامی بر خلاف نظامهای حقوقی دیگر که خودآیین و خودگردان بوده و به امور قدسی قائل نیستند، این گونه نیست و منشأ قدسی و وحیانی داشته و محکماتی دارد که انسان مؤمن نمی‏تواند درباره آنها چون و چرا کند.

نوری افزود: با این حال باب تفقه و اجتهاد، جز در مورد نصوصی که لازم الاجرا بودن آن باید مسلم باشد، در سایر امور گشوده است و می‏تواند فقه را بسیار بارور و غنی کرده و در نتیجه با تحولات جدید نیز سازگار نماید. برخی از عرفی شدن فقه می‏هراسند، اما اگر عرفی شدن به این معنا باشد که فقه اسلامی توانمند و پویا و مبتنی بر مسلمات سنت، سنگ بنای اصلی نظام تقنینی و حقوقی یک کشور باشد، با مسلمات فقهی اصطکاک ندارد.

مترجم کتاب "دیباچه‏ای بر فقه اسلامی" به برخی از بخشهای مهم کتاب نیز اشاره کرد و گفت: به نظر من چند مقاله این کتاب از اهمیت بیشتری برخوردار است. نخست بخش "حقوق کیفری در اسلام" و دوم بخش "آیین دادرسی" است که جای تحقیق بسیار و نوآوریهای بیشتری دارد. اما فکر می‏کنم مهمترین مقاله این کتاب، فصل آخر آن یعنی "ماهیت فقه اسلامی" باشد.

وی با اشاره به کتابشناسی این کتاب تصریح کرد: این کتابشناسی می‏تواند برای طالبان علم در حوزه‏های دینی و دانشگاهها بسیار سودمند باشد زیرا که اهم منابع فقهی و اصولی علمای اهل تسنن و برخی علمای فرق مختلف شیعه و نیز آثار مکتوب برخی مستشرقین و مسلمین به زبانهای اروپایی را تا اوایل دهه 1960 جمع آوری کرده است.

این مترجم و حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: نکته جالبی که کتاب شاخت نشان می‏دهد آن است که در حرکت قانونگذاری که در عصر جدید و کشورهای مسلمان آغاز شده است، گرایشی به سمت محدود کردن حق طلاق مردان، تعدد زوجات و کمک به تثبیت حقوقی موقعیت زنان دیده می‏شود.

وی افزود: در قسمتهایی از حقوق خصوصی نیز مانند وصیت، ارث و خانواده، اکثریت ساکنین کشورهای اسلامی همچنان خواستار حکومت مقررات فقهی‏اند و دیگر مقررات تقنینی نیز هیچگاه داعیه ناسازگاری و اصطکاک با مبانی فقهی را نداشته و لزوم تصویب خود را در پرتو اوضاع، احوال و مصالح جدید و با استناد به برخی نصوص و نظریه‏های فقهی و کلامی جدید توجیه می‏نمایند.

محبی: شاخت مواجهه‏ای بیرونی با فقه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب "دیباچه‏ای بر فقه اسلامی" با حضور دکتر اسدالله نوری، مترجم و نیز دکتر سعید محبی، روز دوشنبه، سوم آبان ماه 1389 در محل خبرگزاری مهر برگزار شد.

دکتر سعید محبی، نویسنده و استاد حقوق، در آغاز سخنان خود در این نشست گفت: پیش از هر چیز باید از زحمت آقای دکتراسدالله نوری، تجلیل و تقدیر کرد که کاری خوب و ماندگاری انجام داده‏اند. همان طور که ایشان خودشان هم گفته‏اند اساس کار ترجمه در این کتاب، متن انگلیسی بوده که در کنار آن متن فرانسه نیز مدنظر قرار گرفته که طبعاً اطمینان به ترجمه این کتاب را افزایش می‏دهد.

دکتر محبی با اشاره به اینکه کار پروفسور شاخت کار با ارزشی است، تصریح کرد: ارزش کار شاخت در مواجهه برون اسلامی و برون فقهی با تاریخ فقه است و وی سعی کرده با یک روش علمی و بیطرف از بیرون به تاریخ تحول فقه اهل سنت نگاه کند.

وی با بیان این نکته که ترجمه کار شاخت به زبان فارسی مغتنم است گفت: در بین متفکران و نویسندگان اسلامی نمونه چنین کاری کمتر وجود داشته و ما کتابی درباره تاریخ فقه به شیوه علمی نداشتیم. البته در بین متقدمین، تاریخ فقه را می‏توان در کتابهای که تحت عنوان "سیر" نوشته می‏شد، ملاحظه کرد. نیز می‏توان به کتاب شاطبی به اسم الموافقات اشاره کرد که هم تاریخ فقه است و هم مباحثی در زمینه مبانی و فلسفه فقه دارد زیرا شاطبی خیلی به استحسان توجه دارد و سعی می‏کند مبنای قواعد فقهی را با همین اساس توجیه کند و توضیح دهد.

محبی افزود: در زبان فارسی هم در بین متأخرین دو کتاب ارزشمند قابل ذکر است یکی ادوار فقه مرحوم استاد شهابی و دیگری ادوار اجتهاد جناب آقای جناتی که هر دو بسیار عالمانه است. منتهی این کتابها بیشتر معرفی فقها و روش کار ایشان است تا تاریخ تحول اندیشه‏های فقهی. درباره روش کار شاخت اساس کار او در این کتاب فقه حنفی است و یکی از نقصهای کتاب او این است که به فقه امامیه نمی‏پردازد، در حالیکه منابع فقه امامیه که علاوه بر قرآن، مبتنی بر احادیث وارده از امامان است، از قرون اولیه اسلام بویژه بعد از نهضت معتزله در قرن دوم وجود دارد و در دسترس است منتهی به علت اینکه شیعه در اقلیت بوده، صدای اسلام بیشتر از زبان اهل سنت شنیده شده و می‏شود.

وی ادامه داد: این کتاب را باید در زمره کتابهای شرق‏شناسی دانست. در کتابهای شرق‏شناسی و کتابهایی که با متدولوژی تاریخی وعلمی نوشته می‏شوند، مواجهه فلسفی وجود ندارد. با این حال شاخت نتوانسته خودش را از این امر دور نگاه دارد و گاه چنین رویکردی در این کتاب وجود دارد. بی شک، شاخت "دیباچه‏ای بر فقه اسلامی" را متأثر از آموزه‏های غربی و اروپایی و برای مخاطب اروپائی نوشته است ولی من معتقدم که این کتاب مبنای خوبی است برای تدوین فلسفه فقه اسلامی.

این استاد حقوق خاطر نشان کرد: اهمیت تدوین فلسفه فقه آن است که راه تعامل و پیوند آن را با حقوق جدید که مورد نیاز جدی ما است، هموار می‏کند. البته تدوین فلسفه فقه مستلزم مواجهه (و نه مقابله) سنت و مدرنیته هم هست و از این رو آسان نیست و با موانع معرفتی و قدسی بودن فقه همراه است.

دکتر سعید محبی با اشاره به اهمیت مرز میان فقه و امر قدسی گفت: کتاب "دیباچه ای بر فقه اسلامی" عرصه مجادله فقه و سنت با مدرنیته و حقوق جدید نیست. شاخت هم فقیه نیست و همانطور که گفتم کتاب وی بیشتر از هر چیز، مطالعه‏ای متدولوژیک درباره تاریخ فقه است. اما خاصیت حقوق این است که باید خودش را با تحولات اجتماعی و نیازهای جدید همخوان کند که در فقه امامیه، اجتهاد عهده دار این مهم است. یکی از چهره‏های مواجهه فقه و حقوق را می‏توان در جریان عرفی کردن فقه در زمان مشروطه مشاهده کرد، مواجهه‏ای که بیش از صد سال است که در کشور ما وجود دارد و بعد از پیروزی انقلاب جدیتر و حیاتیتر و چالش‏برانگیزتر شده است. بهر حال، این مواجهه‏ای ناگزیر و ناگریز است و ما عاقبت باید از آن عبور کنیم و به سلامت از عهده آن برآییم.

دکتر محبی با تأکید بر این نکته که بزرگترین مانع معرفتی در بحث عرفی شدن فقه یکی فقدان منابع معتبر درباره تاریخ فقه و دیگری قدسی بودن آن است، سخنانش را پی گرفت و گفت: بعد از پیامبر و در ادوار اولیه اسلام، خلیفه و فقیه یکی بود و احکام فقهی منشأ الهی داشت ولی رفته رفته این دو از هم جدا شدند. امروز که دین و سیاست در کشور ما وحدت بی‏سابقه‏ای یافته، ضرورت اجرا شدن فقه و تطبیق آن با نیازهای جدید بیشتر احساس می‏شود.

وی تصریح کرد: بسیاری از مبانی و اصول فقه، قدسی و الهی است، و شاید به همین دلیل هم باشد که بسیاری از افراد که سعی کرده‏اند فقه را عرفی کنند، هنوز محافظه‏کارانه به این وادی وارد می‏شوند و بیشترین تلاشی که کرده‏اند در حوزه فقه معاملات و اخیراً فقه سیاسی بوده و در حوزه جزائیات هم چنان احکام فقهی سنتی اجرا می‏شود و حوزه اجتهاد محدود است.

این نویسنده و حقوقدان افزود: هرگونه مطالعه در نسبت فقه و حقوق جدید، مستلزم نگاهی کلامی به موضوع نیز هست، یعنی ابتدا باید مباحث اصلی و اساسی در زمینه فلسفه احکام طرح و روشن شود و سپس نتیجه آن در روز آمد کردن و عرفی کردن فقه، اعمال و اجرا شود. احتیاط و محافظه کاری بعض فقیهان در صدور فتاوی جدید ناشی از همان موانع یا گرانیگاه معرفتی و قدسی فقه است.

وی ادامه داد: البته من طرفدار افراط در این کار نیستم و فکر می کنم مدرن شدن یا عرفی شدن به معنای ویران کردن مآثر و مواریث و سنتها نیست بلکه مهم نگاه مدرن به سنتهاست و درآوردن سنت در زمان حال است. از قضا در غرب هم - صرف نظر از پاره‏ای افراطها- اساس مدرنیته بر رجوع به سنت و تفسیر جدید از آن است. این، البته کار آسانی نیست و چنانکه گفتم در ایران صد و پنجاه سال است در همین مواجهه به سر می بریم.

محبی در ادامه با اشاره به برخی نکات درباره ترجمه کتاب گفت: آقای نوری اهل انصاف و فضل هستند و می پذیرند که این کتاب نیاز به ویرایش دارد. مصدرهای مرکب در متن زیاد به کار رفته و در برخی موارد لحن ترجمه، غلبه کرده است، گویی مترجم نگران بوده که قصوری در ترجمه مفاهیم و اصطلاحات رخ دهد. یک کمبود دیگر ترجمه هم معادلهایی است که خوب بود در پاورقی ذکر می‏شد و امیدواریم در چاپهای بعدی برطرف شود و اگر بتوانند در مورد تاریخ فقه شیعه استدراکاتی را بر آن بیفزایند یا اساتید دیگر متکفل این مهم شوند، بسیار خوب خواهد بود.