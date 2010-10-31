هدف جنگ نرم تضعیف اراده عمومی و گسست بین اقوام است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جهانبخش زنگنه تبار صبح یکشنبه در نشست تکنیک ها و تاکتیک های جنگ نرم که در حاشیه ششمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه برگزار شد، اظهارداشت: تهاجم فرهنگی در واقع هرگونه حرکتی از دشمن که در صدد تغییر یا تحریف ارزش ها، رفتار و کردارهای انسانی و ملتی ‌باشد، است یا به عبارت دیگر تهاجم فرهنگی یعنی اینکه ملتی بخواهد فرهنگ رایج و غالب یک ملتی را از دستش گرفته و فرهنگ خود را به آنها تحمیل کند.

زنگنه تبار با بیان اینکه دیروز ابزار جنگ دشمنان سلاح گرم و استفاده از سلاح شیمیایی بود، گفت: در جامعه امروزی قلم و رسانه دیداری، شنیداری، مجازی و مطبوعات مهم ترین ابزار مبارزه با جنگ نرم هستند و باید تقویت و کمک شوند.

وی با اشاره به نقش موثر رسانه ها در تهاجم نرم، تصریح کرد: همه ما باید با آگاهی و بصیرت از ریشه و هویت اسلامی و ایرانی خود دفاع کنیم و منویات مقام معظم رهبری را تحقق بخشیم.

زنگنه تبار در ادامه جنگ نرم را جنگی ذهنی و نامحسوس عنوان و خاطرنشان کرد: متاسفانه دشمنان سعی دارند با تهاجم فرهنگی افکار و عقاید جوانان ما را تخریب و منزوی کنند که خانواده ها و نخبگان جامعه باید در این خصوص هوشمندانه عمل کنند و فرمایشات رهبر را به عنوان فصل الخطاب قرار دهند.