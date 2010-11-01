اهمیت تحقیق در زمینه کشاورزی تبیین نشده است

اردشیر نجاتی جوارمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر با وجود گذشتن مدت زمان بسیار طولانی از آغاز امر تحقیق، باز هم شاهد کم توجهی به اهمیت امر تحقیق و فعالیتهای محققان در کشور هستیم که این امر باید به وسیله اتخاذ راهکارهای اساسی مورد تجدید نظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: تحقیق همواره پایه و اساس رشد و توسعه بوده و بدون آن نمی توانیم زمینه های رفتن به مراحل بالاتر را فراهم کنیم که این امر بر اهمیت مسئله تحقیق می افزاید.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: با پیشرفت علم، اهمیت مسئله تحقیق و پژوهش نیز بیش از پیش می شود ضمن اینکه در دنیای کنونی، امر تحقیق در بسیاری از امور نقش اساسی و کلیدی بر عهده دارد.

محققان باید بتوانند بدون دغدغه به امر تحقیق مشغول شوند

نجاتی جوارمی گفت: باید شرایطی فراهم شود که به طول کامل به اهمیت مسئله تحقیق و ارزش کار محققان و پژوهشگران واقف شویم ضمن اینکه باید شرایطی فراهم شود که محققان بتوانند بدون دغدغه به امر تحقیق مشغول شوند.

وی یادآور شد: این امر در برخی از زمینه ها هنوز محقق نشده به عنوان مثال، اهمیت امر تحقیق در زمینه کشاورزی به شکل کامل تبیین نشده است و محققان کشاورزی با مشکلاتی مواجه هستند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر اهمیت امر تحقیق تبیین شود، دستگاه های ذیربط بیش از گذشته به اهمیت کار محققان واقف می شوند و به جای اینکه محقق به سراغ آنها برود، آنها به سراغ محقق خواهند آمد و انجام امور پژوهشی خود را خواستار خواهند شد.

بودجه و اعتبار کافی به امر تحقیق و پژوهش اختصاص یابد

نجاتی جوارمی خاطرنشان کرد: البته باید به موازات این امر بودجه و اعتبار کافی نیز به امر تحقیق و پژوهش اختصاص یابد تا محققان بتوانند با خیال راحت به تحقیق مشغول شوند و در زمینه مسائل مالی نگرانی نداشته باشند.

وی در خصوص اصلاح نژاد دام نیز عنوان کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته در زمینه اصلاح نژاد دام فعالیتهای مثبتی انجام داده و موفقیتهای بزرگی به دست آورده اند که لازم است ما نیز در این خصوص تلاشهای خود را افزایش دهیم.