رودخانه خرم آباد توان تامین 56 میلیون متر مکعب آب دارد

علی امید سیفی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با احداث سد مخزنی و بندهای انحرافی در بستر و مسیر رودخانه کاکارضا خرم آباد علاوه بر تامین 56 میلیون متر مکعب آب مصرفی خانگی و صنعتی شهرستان خرم آباد، بخش عمده ای از اراضی کشاورزی دیم این شهرستان به کشت آبی تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: با اجرای این سد و شبکه آبیاری مناطق پایین دست، حدود هشت هزار هکتار اراضی دیم دشتهای بادیه، ده پیر، قلعه جغد و کمالوند خرم آباد به کشت آبی تبدیل خواهد شد.

طرح انتقال آب کاکارضا، زمینه ساز توسعه صنعت گردشگری

سرپرست شرکت آب منطقه ای استان لرستان بیان داشت: طرح سیستم انتقال آب کاکارضا علاوه بر دستاوردهای بزرگ در حوزه کشاورزی و آب می تواند به یک جاذبه مهم گردشگری در منطقه تبدیل شود.

سیفی ادامه داد: همچنین با انتقال آب این رودخانه به دشتها و اراضی پائین دست ظرفیت مناسبی برای اجرای طرحهای بزرگ مزارع پرورش ماهی در منطقه فراهم شود.

سرپرست شرکت آب منطقه ای استان لرستان اظهار داشت: این طرح در چهار مرحله اجرا خواهد شد که در مرحله نخست عملیات اجرایی بند انحرافی و حوضچه رسوب و سامانه انتقال آب آن از سال 83 آغاز شده است.

سیفی بیان داشت: این مرحله از طرح شامل بند انحرافی و تونل انتقال آب به طول سه هزار و 111 متر و قطر تمام شده 3.7 متر با ظرفیت حداکثر 15 متر مکعب در ثانیه است.

وی افزود: مرحله دوم این طرح نیز مربوط به سامانه انتقال و احداث کانال آبرسان به طول شش هزار و 587 متر و عرض کف 2.2 متر است که با مقطع ذوزنقه ای همراه با ابنیه آن اجرا می شود.

احداث دو سد سراب تلخ و مخملکوه در خرم آباد

سرپرست شرکت آب منطقه ای استان لرستان خاطرنشان کرد: همچنین مرحله سوم این طرح نیز که مربوط به عملیات اجرایی دو سد سراب تلخ و مخملکوه در حوضه خرم آباد است در دستور کار قرار گرفته است.

سیفی عنوان کرد: اجرای طرح انتقال آب این رودخانه موجب توسعه دو هزار هکتار زمین زراعی انتقال و همچنین توسعه یک هزار و 600 هکتار اراضی کشاورزی از جریانهای تنظیمی سد مخزنی خواهد شد.

وی یادآور شد: اجرای طرح سد و بند انحرافی رودخانه کاکارضا یکی از برنامه های جدی و محوری شرکت آب منطقه ای لرستان است و بر اساس برنامه ریزی انجام شده بند انحرافی و تونل این طرح تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.