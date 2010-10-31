فعالیتهای اکتشافی سکوی امیرکبیر در خزر متوقف نشده است

محمد اصولی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فعالیتهای اکتشافی نفت و گاز ایران در دریای خزر، گفت: در حال حاضر فعالیتهای اکتشافی در این حوزه توسط سکوی نیمه شناور امیرکبیر به صورت شبانه روزی در حال انجام است.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز خزر با تاکید بر اینکه هدف از حفاری چاههای اکتشافی در آبهای عمیق دریای خزر تکمیل مطالعات اکتشافی در این منطقه است، تصریح کرد: حفاری چاههای اکتشافی منجر به دستیابی اطلاعات تکمیلی برای پردازش داده های لرزه نگاری، زمین شناسی و ژئوفیزیکی خواهد شد.

وی از مطالعه برای ساخت و راه اندازی یک پایگاه جدید نفتی در سواحل استان مازندران خبر داد و بیان کرد: هدف از راه اندازی این پایگاه ساحلی امکان فرآورش و ذخیره سازی نفت تولیدی از حوزهای هیدروکربوری دریای خزر در آینده خواهد بود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه به زودی جزئیات بیشتر از نتایج فعالیتهای اکتشافی توسط وزارت نفت اعلام می شود، بیان داشت: در شرایط فعلی مطالعاتی برای در اختیار گرفتن تعدادی شناور پشتیبانی و سریع السیر به منظور ارائه خدمات مطلوب به سکوی حفاری امیرکبیر در حال انجام است.

اصولی با اشاره به وجود مشکلاتی برای فعالیت نفت و گازی در آبهای عمیق، اظهار داشت: بسته بودن حوزه دریای خزر منجر به تلاش برای خودکفایی و خوداتکایی بیشتری برای فعالیت در آبهای عمیق شده است.

مدیر عامل شرکت نفت خزر با اشاره به ضرورت حمایت از صنایع فراساحلی برای بومی سازی فعالیتها در بخش دریایی، تاکید کرد: در آینده با کشف ذخایر جدید هیدروکربوری در در دریای خزر قطعا به صنایع گسترده و پیشرفته تری برای فعالیت در آب عمیق نیاز خواهد بود.

به گزارش مهر، از مهر ماه سال گذشته فعالیتهای اکتشافی سکوی نیمه شناور امیرکبیر در آبهای حاکمیتی ایران در دریای خزر با حفاری یک حلقه چاه اکتشافی آغاز شده است.

سابقه فعالیتهای اکتشافی ایران در این حوزه هیدروکربوری به حدود 18 سال گذشته با حفاری سه حلقه چاه در آبهای کم عمق دریای خزر باز می گردد.