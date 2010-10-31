شهرداری ها موظف به احداث مسجد یا نمازخانه در پارکهای ملی و شهری شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) را موظف کردند با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای مرتبط و شورای عالی حوزه علمیه قم بر جامعه المصطفی العالمیه به منظور تبیین مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و فرهنگ غنی قرآن کریم، انقلاب اسلامی و اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و نیز شناساندن و معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی و گسترش خط و زبان و ادبیات فارسی به ویژه برای ایرانیان خارج از کشور، با تاکید بر تقریب مذاهب اسلامی و تقویت گفتگو و همگرایی بین پیروان ادیان و نخبگان علمی و فکری جهان و توسعه ارتباط و همکاری با مراکز ایران شناسی، اسلام شناسی و صیانت از مفاخر معنوی، فرهنگی و علمی "سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل" را تا پایان سال اول برنامه توسط تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

نمایندگان در ماده 5 این لایحه مقرر کردند به منظور توسعه فضاهای مذهبی، فرهنگی بهره گیری بهینه از بقاع متبرکه و گلزار شهدا و اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقداماتی انجام شود.

بر اساس این ماده وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری ها موظف شدند بر طراحی و اجرای طرح های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرها و شهرک های جدید الاحداث، اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و خانه عالم پیش بینی و پس از آماده سازی، بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی و دولتی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

همچنین مالکان اماکن تجاری و اداری و خدماتی جدید الاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث کنند. تایید نقشه مجتمع های مذکور منوط به پیش بینی محل مناسب برای نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی است.

نمایندگان مجلس همچنین سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری ها را موظف کردند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در پارک های ملی و بوستان های شهری اقدام کنند.

بر اساس این مصوبه، کلیه دستگاههای اجرایی، مراکز آموزشی، بیمارستانها و مراکز درمانی، مجموعه های ورزشی، مجتمع های رفاهی، تفریحی و مجتمع های تجاری اعم از دولتی یا غیر دولتی، موظف شدند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام کنند.

بر اساس بند الحاقی به این ماده وزارتخانه های راه و ترابری و نفت موظف شدند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پایانه های مسافری و جایگاههای عرضه سوخت بین شهری اقدام و نسبت به نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های مذکور از طریق بخش غیر دولتی اقدام کنند.