به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر تورانیان مسئول واحد تشریفات این نمایشگاه با اعلام این خبر گفت: در این مراسم رئیس نمایشگاه سوم گزارش عملکرد دو دوره پیش نمایشگاه را قرائت می‌کند و گزارشی از برنامه‌هایی که تا کنون برای برگزاری این نمایشگاه صورت گرفته را نیز ارائه خواهد کرد.

تورانیان افزود: در این نمایشگاه از برگزیدگان داخلی جایزه کتاب سال، روسای دانشگاه‌های سراسر کشور، استادان برجسته دانشگاه‌ها، نمایندگان کمیسیونهای مربوط مجلس، وزرای دولت و مدیر مسئولان انتشارات برای دیدار از نمایشگاه در طول برگزاری نیز دعوت شده است.

سومین نمایشگاه فرهنگی "کتاب دانشگاهی" در فضایی حدود 2400 متر مربع ساعت 10 روز 11 آبان‌ماه در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب افتتاح می‌شود و تا 17 آبان ادامه خواهد داشت.

