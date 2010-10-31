فرهنگ مکتوب باید جایگزین فرهنگ شفاهی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اسدی نسبت به ضعف فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کشور انتقاد کرد و گفت: جامعه ما یک جامعه‌ شفاهی به شمار می رود و این یک معضل فرهنگی در کشور است. فرهنگ مردم مدتهای طولانی در این جو شفاهی بوده و هست از این‌رو مردم نتوانسته‌اند خود را با مطبوعات و فرهنگ کتابت وفق دهند و بر عکس مدت زمان زیادی را صرف استفاده از رادیو و تلویزیون می‌کنند.

وی افزود: میزان مطالعه مردم ایران در طول سال اغلب بیش از 3 تا 4 دقیقه نیست، که معمولاً همین زمان هم صرف خواندن کتابهای آشپزی و طالع بینی می‌شود. این در حالی است که اروپاییها در طول سال 33 ساعت مطالعه مفید دارند که بعضاً هم مسائل اجتماعی و سیاسی را شامل می‌شود.

اسدی گفت: واقعیت این است که در ایران مردم کتاب می‌خوانند تا بخوابند، ولی در اروپا مردم کتاب می خوانند تا بیدار بمانند.

وی در پاسخ به این سئوال که چه راهکار عملی برای این معضل وجود دارد، گفت: یکی از مهمترین راه‌های مقابله با این مسئله نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی در کشور است که در این میان نهاد خانواده بسیار مؤثر است، چرا که می تواند موتور محرکه گسترش این فرهنگ در جامعه باشد.

استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه افزود: مردم ما خوب انتقاد می کنند، ولی این انتقاد پشتوانه فرهنگی و تاریخی ندارد تا بتوانند مسائل را تحلیل کنند و همه اینها ناشی از ارتباطات "نقل قولی" و غیر مکتوب است.

اسدی در پاسخ به این سئوال که مطبوعات چه نقشی در توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی کشور ایفا می کنند بیان کرد: مطبوعاتی که امروز ما می بینیم شبه مطبوعات هستند، چون اکثر آنها شکل هم هستند و تفاوت چندانی در شیوه ارائه مطلب به مخاطب ندارند و شما در هیچکدام یک تفسیر خبر به معنای واقعی نمی‌بینید.

وی یادآور شد: در نشریات ما حتی یک نقد کتاب یا معرفی آن را نمی‌توان دید. همین امر سبب شده تا جایگاه نقد کتاب در کشور بسیار پایین باشد. بودجه‌ای هم که به این عرصه اختصاص یافته کمتر از یک سوم آن چیزی است که باید باشد. بنابراین باید کیفیت مکتوبات در کشور بالاتر رود، تا توان مقابله با دیگر رسانه‌های دیداری و شنیداری را داشته باشد، در غیر این ‌صورت هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند حامی و پشتیبان رسانه‌ای دیگر باشد.