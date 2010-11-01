گمرک ریلی در زنجان ایجاد می شود

صادق نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، اظهار داشت: مصوباتی که برای استان زنجان در این کمیته وجود داشته است، ایجاد مرکز تجاری زنجان در مالزی و عراق، برگزاری نمایشگاه های فصلی توانمندی های شمالغرب و ایجاد گمرک ریلی بوده است.

نجفی ادامه داد: شناسایی مزیت ها جهت تشکیل بانک اطلاعاتی و سپس تشکیل آن، ساماندهی برگزاری نمایشگاه ها و پذیرش یا اعزام هیئت های اقتصادی و ایجاد هماهنگی، همدلی و همگرایی در بین مدیران منطقه از جمله اقدامات انجام گرفته در این کمیته است.

وی خاطر نشان کرد: در حال مذاکره با کشورهای آذربایجان، عراق، ارمنستان و ترکیه برای تشکیل شورای بازرگانان ایران با این کشورها با محوریت استان های شمالغرب هستیم.

دبیر کمیته همکاری های اقتصادی استان های شمالغرب کشور گفت: مذاکراتی در رابطه با روانسازی حمل و نقل و گمرکات، هماهنگی سیستم بانکی در ترکیه، گرجستان و ارمنستان داشتیم تا بتوانیم روانسازی مناسبی در راستای توسعه اقتصادی کشور داشته باشیم.

نجفی با اشاره به حضور مدیر کل امور اقتصادی وزارت امور خارجه در این کمیته خاطر نشان کرد: درحوزه سرمایه گذاری، ظرفیت های سرمایه گذاری منطقه شناسایی و در کارگروه اقتصادی استان ها تصویب و به دلیل حضور مدیر کل امور اقتصادی وزارت امور خارجه در این کمیته به سرعت عملی شد.

وی کشورهای هدف توسعه اقتصادی را، روسیه، کشورهای اروپایی، عربی و آفریقایی عنوان کرد و افزود : همچنین مصوبات کارگروه اقتصادی در کشورهای همسایه شمالغرب کشور یعنی ترکیه، عراق، آذربایجان و ارمنستان صورت می گیرد.

دبیر کمیته همکاری های اقتصادی استان های شمالغرب کشور از برگزاری نمایشگاه توانمندی های استان های شمالغرب در 13 آبان ماه امسال خبر داد و افزود: این نمایشگاه ماه آینده در استانبول برگزار می شود و پس از آن برگزاری نمایشگاه فرش در ژاپن و آلمان را خواهیم داشت.

نجفی با اشاره به تحریم اقتصادی ایران توسط برخی کشورها گفت: در حال حاضر شرکت های مشترکی با کشور ترکیه تشکیل داده ایم تا تجار بتوانند به صورت زمینی، هوایی و دریایی کالاهای وارداتی و صادراتی را تحویل بگیرند.

وی با بیان اینکه ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور از اقدامات مهم کمیته بوده است افزود: نمایندگی شرکت خدمات فنی و مهندسی در عراق ایجاد شده است و به دنبال ایجاد چنین دفاتری در کشورهای ترکیه، آذربایجان و باکو هستیم.

دبیر کمیته همکاری های اقتصادی استان های شمالغرب کشور خاطر نشان کرد: برنامه هایی جهت کمک به توسعه صادرات به عنوان زیر ساخت برنامه ریزی شده است و با هماهنگی وزارت اقتصاد و دارایی به دنبال سرمایه گذاری در دفاتر خارجی هستیم.

نجفی یادآور شد: کمیته همکاری های اقتصادی استان های شمالغرب کشور به دستور رئیس جمهور، به منظور هم افزایی و استفاده اثر بخش از ظرفیت ها و مزیت های استان های شمالغرب کشور و به انجام رساندن اهداف کشور در کشورهای همسایه و هدف تشکیل شد.

وی ادامه داد: هدف این کمیته استفاده از مزیت ها و ظرفیت های استان های شمالغرب در بخش خصوصی، تعاون و دولتی است و از زمان تشکیل تا کنون نیز اقدامات خوبی انجام داده است.

نجفی خاطر نشان کرد: معاون اول رئیس جمهور، معاون سازمان توسعه تجارت جهانی، مدیر کل امور اقتصادی وزارت امور خارجه و نماینده وزرای صنایع و معادن و بازرگانی از جمله اعضای این کمیته علاوه بر استانداران و معاونان برنامه ریزی استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان است.

جلسه کمیته همکاری های اقتصادی استان های شمالغرب کشور روز یکشنبه نهم آبان ماه سالجاری در استانداری زنجان به ریاست استاندار زنجان تشکیل شد.